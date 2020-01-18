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Українці чекають на відкриття ринку праці у Німеччині -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Нед 19 січ, 2020 19:21
Пропонуємо до обговорення:
Українці чекають на відкриття ринку праці у Німеччині, прогнозується, що після цього багато із них поїде саме до цієї країни.
Дивися повний текст Українці чекають на відкриття ринку праці у Німеччині - експерт
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Додано: Нед 19 січ, 2020 19:21
Держись Польша. После открытия Германии убегут твои украинские труженики. Готовьте курсы польского для вьетнамцев.
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Ratatui
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Додано: Нед 19 січ, 2020 21:34
Українці із задоволенням працюватимуть в офісах і на висококваліфікованих посадах, але для цього потрібно знати місцеву мову на нормальному рівні та мати підтверджену освіту
Для работы в международных компаниях обычно достаточно английского.
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Gastarbaiter
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Додано: Нед 19 січ, 2020 22:45
Gastarbaiter написав:
Українці із задоволенням працюватимуть в офісах і на висококваліфікованих посадах, але для цього потрібно знати місцеву мову на нормальному рівні та мати підтверджену освіту
Для работы в международных компаниях обычно достаточно английского.
Одного английского как раз недостаточно
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Faceless
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Додано: Нед 19 січ, 2020 23:54
Faceless написав:
Gastarbaiter написав:Для работы в международных компаниях обычно достаточно английского.
Одного английского как раз недостаточно
Ну, образование, опыт - без этого и в родной стране не возьмут. А что касается знания местного языка, то это как раз не обязательно. Бывают, конечно, исключения, где местный язык необходим (в основном позиции, связанные с общением с клиентами).
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Gastarbaiter
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Додано: Пон 20 січ, 2020 07:58
Gastarbaiter написав:
Українці із задоволенням працюватимуть в офісах і на висококваліфікованих посадах, але для цього потрібно знати місцеву мову на нормальному рівні та мати підтверджену освіту
Для работы в международных компаниях обычно достаточно английского.
При прочих равны возьмут знающего местный язык
К тому же, я подозреваю, что те, кто работал в Польше, а сейчас ждут открытия немецкого рынка, - это не уникальные специалисты, которых будут хантить международные компании
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Додано: Пон 20 січ, 2020 10:44
украинцы ждут когда откроется рынок Германии, Канады, Франции ... когда уже откроется рынок Украины для украинцев?
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spread
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Додано: Пон 20 січ, 2020 11:11
spread написав:
украинцы ждут когда откроется рынок Германии, Канады, Франции ... когда уже откроется рынок Украины для украинцев?
Так давно уже...
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Додано: Пон 20 січ, 2020 11:13
Faceless написав: Gastarbaiter написав:
Українці із задоволенням працюватимуть в офісах і на висококваліфікованих посадах, але для цього потрібно знати місцеву мову на нормальному рівні та мати підтверджену освіту
Для работы в международных компаниях обычно достаточно английского.
Одного английского как раз недостаточно
Коришь в Польше уже несколько работ сменил, за все время у него в команде не было ни одного человека с кем можно было бы в польском практиковаться
Язык общения - английский.
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Додано: Пон 20 січ, 2020 11:25
Ratatui написав:
Держись Польша. После открытия Германии убегут твои украинские труженики. Готовьте курсы польского для вьетнамцев.
Вы не недооцениваете вьетнамцев. Если есть желание, они легко могу найти работу на 1000+$ в их мегаполисах или уехать в успешные азиатские страны. Ну большинства вьетнамцев, как и у наших, нет желания что-то в жизни менять.
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