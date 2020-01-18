Українці чекають на відкриття ринку праці у Німеччині -...
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Українці із задоволенням працюватимуть в офісах і на висококваліфікованих посадах, але для цього потрібно знати місцеву мову на нормальному рівні та мати підтверджену освіту
Для работы в международных компаниях обычно достаточно английского.
При прочих равны возьмут знающего местный язык К тому же, я подозреваю, что те, кто работал в Польше, а сейчас ждут открытия немецкого рынка, - это не уникальные специалисты, которых будут хантить международные компании
Так там і зовсім не треба "унікальних" - треба масових і яких не вистачає - але можна вибрати з чужих кваліфікованих . Або навіть не кваліфікованих дуже конкретно , але толкових - яких можна довчити . Там в багатьох місцях відпрацьована схема - коли беруть багато новачків - і вибирають з них перспективних просто . Німецьку таки не дуже треба спочатку - але все одно з часом вивчають всі ...