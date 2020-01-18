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Українці чекають на відкриття
ринку праці у Німеччині -...

Українці чекають на відкриття ринку праці у Німеччині -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 11:26

  PasserBy написав:
  Gastarbaiter написав:
Українці із задоволенням працюватимуть в офісах і на висококваліфікованих посадах, але для цього потрібно знати місцеву мову на нормальному рівні та мати підтверджену освіту

Для работы в международных компаниях обычно достаточно английского.


При прочих равны возьмут знающего местный язык
К тому же, я подозреваю, что те, кто работал в Польше, а сейчас ждут открытия немецкого рынка, - это не уникальные специалисты, которых будут хантить международные компании :)


Так там і зовсім не треба "унікальних" - треба масових і яких не вистачає - але можна вибрати з чужих кваліфікованих . Або навіть не кваліфікованих дуже конкретно , але толкових - яких можна довчити . Там в багатьох місцях відпрацьована схема - коли беруть багато новачків - і вибирають з них перспективних просто . Німецьку таки не дуже треба спочатку - але все одно з часом вивчають всі ...
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 12:05

Немцы ждут открытия рынка труда в Украине. Такую зарплату как у главы Укрпочты, Нафтогаза и т.д. в Германии не заработаешь.
tvd4
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