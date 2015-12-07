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Снятие денег с карты иностранного банка
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: Пон 20 січ, 2020 01:27
Добрый вечер.
В связи с тем, что самая новая из тем с подобных заголовком на этом форуме, имеет последний пост 2013 года, позволю себе создать новую тему.
Приехали коллеги из-за бугра. Один из них ломанулся в наш банкомат за наличкой - ему за снятие 300 гривен MTB банк "предложил" скрысить 116.38 грн комиссии, итого 416.38. Фотку с пруфами мне на телефон скинули, но лень постить, так что верьте на слово. В Привате тоже предлагали какую-то мутную схему, но конкретнее мне не объяснили. Банк-эмитент комиссию с человека не берет worldwide в пределах скольких-то там снятий в месяц, которые он еще не съел. Карта Visa.
Пока товарищи обходятся оплатой картами, немного нала я им обменял, но надолго им его не хватит. Подскажите, пожалуйста, кто из крупных банков в Украине на данный момент не обворовывает иностранцев либо обворовывает меньше других.
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Додано: Пон 20 січ, 2020 08:37
Встречал в интернетах инфо, что укрсиб лояльный, и насыпает побольше других за 1 раз
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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