Снятие денег с карты иностранного банка

Додано: Пон 20 січ, 2020 08:37

Встречал в интернетах инфо, что укрсиб лояльный, и насыпает побольше других за 1 раз

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин