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зарплати міністрів

Оприлюднено зарплати міністрів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 14:06

Оприлюднено зарплати міністрів

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в публікації Урядового порталу.

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R2
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 14:06

И чего мы скулим?Зарплаты адекватные экономическому состоянию государства.Сделайте реальное улучшение и требуйте повышения зп.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 15:14

если премьер-министр 40+миллионного государства получает на уровне мидл программиста в одной из десятков ай компаний - даже не старшего программиста, не линейного начальника команлы, не проджект менеджера, не архитектора, не говоря уже о запредельных при таких раскладах суммах топ-менеджеров - о каком качестве управленческих решений и перспективах государства можно говорить?
sanyok
 
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