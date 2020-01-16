Про це йдеться в публікації Урядового порталу.
Дивися повний текст Оприлюднено зарплати міністрів.
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Додано: Пон 20 січ, 2020 14:06
Оприлюднено зарплати міністрів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Оприлюднено зарплати міністрів.
Додано: Пон 20 січ, 2020 14:06
И чего мы скулим?Зарплаты адекватные экономическому состоянию государства.Сделайте реальное улучшение и требуйте повышения зп.
Додано: Пон 20 січ, 2020 15:14
если премьер-министр 40+миллионного государства получает на уровне мидл программиста в одной из десятков ай компаний - даже не старшего программиста, не линейного начальника команлы, не проджект менеджера, не архитектора, не говоря уже о запредельных при таких раскладах суммах топ-менеджеров - о каком качестве управленческих решений и перспективах государства можно говорить?
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