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Середній бізнес підтримує
реформи - Зеленський

Середній бізнес підтримує реформи - Зеленський
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 16:54

Середній бізнес підтримує реформи - Зеленський

Пропонуємо до обговорення:
Представники середнього бізнесу підтримують рішення нинішньої влади, спрямовані на прозорість процесів в економіці.

Дивися повний текст Середній бізнес підтримує реформи - Зеленський.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 16:54

1 можна отримати перелік реформ?
2 "влада буде видавати ліцензії на роботу в багатьох сферах." - тут зовсім цікаво що так сподобалось бізнесу
ruslan42212
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 17:24

  ruslan42212 написав:1 можна отримати перелік реформ?
2 "влада буде видавати ліцензії на роботу в багатьох сферах." - тут зовсім цікаво що так сподобалось бізнесу

Так вон же -- в соседней теме:
надсилатиме звіти щодо військових комісаріатів в електронній формі через податкову
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 17:45

  ruslan42212 написав:1 можна отримати перелік реформ?


1. "Кінець епохи бідності" для депутатів, міністрів та керівника "Укрпошти".
2. Законопроект про "медіа" - який дуже близький до цензури.
3. Зростання цін на електроенергію для промисловості, хоча мав бути "Роттердам мінус".
4. Ручне управління трубадурами.
5. Найголовніша реформа - відміна шкільної форми!
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