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Середній бізнес підтримує
реформи - Зеленський

Середній бізнес підтримує реформи - Зеленський
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 16:54

Середній бізнес підтримує реформи - Зеленський

Пропонуємо до обговорення:
Представники середнього бізнесу підтримують рішення нинішньої влади, спрямовані на прозорість процесів в економіці.

Дивися повний текст Середній бізнес підтримує реформи - Зеленський.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 16:54

1 можна отримати перелік реформ?
2 "влада буде видавати ліцензії на роботу в багатьох сферах." - тут зовсім цікаво що так сподобалось бізнесу
ruslan42212
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 17:24

  ruslan42212 написав:1 можна отримати перелік реформ?
2 "влада буде видавати ліцензії на роботу в багатьох сферах." - тут зовсім цікаво що так сподобалось бізнесу

Так вон же -- в соседней теме:
надсилатиме звіти щодо військових комісаріатів в електронній формі через податкову
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 17:45

  ruslan42212 написав:1 можна отримати перелік реформ?


1. "Кінець епохи бідності" для депутатів, міністрів та керівника "Укрпошти".
2. Законопроект про "медіа" - який дуже близький до цензури.
3. Зростання цін на електроенергію для промисловості, хоча мав бути "Роттердам мінус".
4. Ручне управління трубадурами.
5. Найголовніша реформа - відміна шкільної форми!
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 09:16

При Порошенко я хотел что-бы Витя вернулся. При Зеленском с его реформами уже хочу назад Порошенко. Интересно, кого мы потом выберем, что захотим назад зелю.
Попаданец
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 09:35

Кашель Лаврова (с)
Петя, прости. Я думал, хуже не бывает, и это было дно. Но тут снизу постучали.
Бывшие ФОП-грантоеды захватили большинство денежных должностей и всех имеют цинично, кроме себя и боссов понятно.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 09:47

freeze

Не варто підміняти поняття!
Це одна команда, яка сформована Янелохом!
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 14:27

  Попаданец написав:При Порошенко я хотел что-бы Витя вернулся.

Собственно он и вернулся, не совсем он, скорее это Саша стоматолог сейчас рулит, со своей молодой командой. Беня за помощь получил причетающееся, ему мало, но время покажет получится ли выторговать больше. А нелох играет роль президента как в сериале и ни на что не влияет.
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