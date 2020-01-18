Середній бізнес підтримує реформи - Зеленський

Додано: Вів 21 січ, 2020 09:35

Кашель Лаврова (с)

Петя, прости. Я думал, хуже не бывает, и это было дно. Но тут снизу постучали.

Бывшие ФОП-грантоеды захватили большинство денежных должностей и всех имеют цинично, кроме себя и боссов понятно.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.