RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Середній бізнес підтримує
реформи - Зеленський

Середній бізнес підтримує реформи - Зеленський
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 17:40

freeze
Такий дорослий, а в доброго ̶н̶е̶л̶о̶х̶а̶ царя вірите!

Все тільки починається! :(

Інформація про можливість появи колишнього адвоката втікача Віктора Януковича Олександра Бабікова в керівництві Державного бюро розслідувань виявилася правдивою. Прізвище юриста з’явилося на сайті правоохоронного органу.
https://tsn.ua/politika/advokat-yanukov ... 77806.html

Скандал навколо нового призначення у Державному бюро розслідувань виглядає сюрпризом або прикрою помилкою тільки на перший погляд. Таких скандалів і таких сюрпризів буде ще чимало.
І причина цього є дуже простою. Ми маємо справу не просто з популістським тріумфом, не просто з охлократичним торжеством. Ми маємо справу ще й з олігархічним реваншем. Перш за все з олігархічним реваншем. Тому що популісти і люмпен - всього лише поживний бульйон для цього реваншу.
https://espreso.tv/article/2020/01/21/v ... idbudetsya
V2
4
 
Повідомлень: 6439
З нами з: 03.07.09
Подякував: 239 раз.
Подякували: 1014 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 18:05

  V2 написав:Такий дорослий, а в доброго ̶н̶е̶л̶о̶х̶а̶ царя вірите!


Причем здесь добрый царь, где я написал, что хоть на грамм верю Зеленскому ?
Я просто верно отметил, кто управляет ресурсами. И это не Зеленский, и точно не Янукович.

  V2 написав:Інформація про можливість появи колишнього адвоката втікача Віктора Януковича Олександра Бабікова в керівництві Державного бюро розслідувань виявилася правдивою. Прізвище юриста з’явилося на сайті правоохоронного органу.


А в чём здесь проблема ? Адвокат кого-то защищал, большинство адвокатов и убийц защищают, и воров, и насильников, и гопников. Работа у них такая.
Не знаю кто такой Бабиков, но шум подняли вероятно из-за того, что на его место хотели пролоббировать кого-то своего подконтрольного, но не вышло.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 14854
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3893 раз.
Подякували: 5894 раз.
 
Профіль
20
3
5
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Пенсійний фонд назвав середній розмір пенсії в Україні 1, 2
R2 » Вів 21 січ, 2020 11:05
18 772
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 січ, 2020 17:49
Giroi
Зеленський вирішив дати ще один шанс Гончаруку (відео)
R2 » Суб 18 січ, 2020 13:54
4 410
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 січ, 2020 16:58
orestkohutkevych
Курс долару та кредити: український бізнес висловив...
R2 » П'ят 17 січ, 2020 15:17
1 229
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 січ, 2020 15:17
Linx

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (15142)
21.01.2020 18:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.