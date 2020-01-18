Середній бізнес підтримує реформи - Зеленський

Такий дорослий, а в доброго ̶н̶е̶л̶о̶х̶а̶ царя вірите!
Все тільки починається!
Інформація про можливість появи колишнього адвоката втікача Віктора Януковича Олександра Бабікова в керівництві Державного бюро розслідувань виявилася правдивою. Прізвище юриста з’явилося на сайті правоохоронного органу.
Скандал навколо нового призначення у Державному бюро розслідувань виглядає сюрпризом або прикрою помилкою тільки на перший погляд. Таких скандалів і таких сюрпризів буде ще чимало.
І причина цього є дуже простою. Ми маємо справу не просто з популістським тріумфом, не просто з охлократичним торжеством. Ми маємо справу ще й з олігархічним реваншем. Перш за все з олігархічним реваншем. Тому що популісти і люмпен - всього лише поживний бульйон для цього реваншу.