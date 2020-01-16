Економіст назвав умову, за якої пенсіонери України...
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Про необхідність введення багаторівневої пенсійної системи в Україні йдеться давно. Вчені та експерти давали такі рекомендації ще на початку 2000-х. А на державному рівні це питання підіймалося років 10 назад. Однак далі розмов справа поки не йшло.