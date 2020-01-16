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Економіст назвав умову, за
якої пенсіонери України...

Економіст назвав умову, за якої пенсіонери України...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 22:05

Економіст назвав умову, за якої пенсіонери України...

Пропонуємо до обговорення:
Про необхідність введення багаторівневої пенсійної системи в Україні йдеться давно. Вчені та експерти давали такі рекомендації ще на початку 2000-х. А на державному рівні це питання підіймалося років 10 назад. Однак далі розмов справа поки не йшло.

Дивися повний текст Економіст назвав умову, за якої пенсіонери України житимуть заможно.
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 22:05

"Экономист назвал условие, при котором пенсионеры Украины будут жить БОГАТО"
"накопительные пенсии – это “длинные” и ДЕШЕВЫЕ деньги в экономике"

Один я вижу противоречие ?
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 22:06

Экономика не работает....
Производство стоит
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 01:25

Re: Економіст назвав умову, за якої пенсіонери України...

Спасибо, поржал с этого ЕХпрЕрта, пока читал, в голове крутились два кадра....эскадрон моих мыслей шальных:

1. долго, все сопрут к моменту получения пенсии и свалят по Украинской традиции на предшественников :mrgreen:



2. и с Лаврова - де*** б.... на фоне песни Фантазер :mrgreen:

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