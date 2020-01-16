Економіст назвав умову, за якої пенсіонери України...
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Додано: Пон 20 січ, 2020 22:05
Пропонуємо до обговорення:
Про необхідність введення багаторівневої пенсійної системи в Україні йдеться давно. Вчені та експерти давали такі рекомендації ще на початку 2000-х. А на державному рівні це питання підіймалося років 10 назад. Однак далі розмов справа поки не йшло.
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Економіст назвав умову, за якої пенсіонери України житимуть заможно
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R2
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Додано: Пон 20 січ, 2020 22:05
"Экономист назвал условие, при котором пенсионеры Украины будут жить БОГАТО"
"накопительные пенсии – это “длинные” и ДЕШЕВЫЕ деньги в экономике" Один я вижу противоречие ?
lwa
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Додано: Пон 20 січ, 2020 22:06
Экономика не работает....
Производство стоит
anton_gms
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Додано: Вів 21 січ, 2020 01:25
Спасибо, поржал с этого ЕХпрЕрта, пока читал, в голове крутились два кадра....эскадрон моих мыслей шальных:
1. долго, все сопрут к моменту получения пенсии и свалят по Украинской традиции на предшественников
2. и с Лаврова - де*** б.... на фоне песни Фантазер
Михалыч
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Додано: Вів 21 січ, 2020 02:37
Саме смішне це:
У нас от погані дороги, старі комунікації – вся інфраструктура міст зношена на 100%. Їх треба міняти
Тобто пенсійні гроші вкладуть в дороги, а коли люди на пенсію вийдуть - то що їм будуть віддавати? Асфальт?
andrijk777
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Додано: Вів 21 січ, 2020 07:14
Поява таких експертів засвідчує що красти з бюджету в таких розмірах як раніше не виходить. Все менше і менше грошей, а красти хочеться завжди.
Українець
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Додано: Вів 21 січ, 2020 16:43
ну так расплодили льготников с огромными пенсиями (мвд,военные), а потом плачут что денег не хватает на пенсии
maksymzp88
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Додано: Вів 21 січ, 2020 16:52
maksymzp88 написав:
ну так расплодили льготников с огромными пенсиями (мвд,военные), а потом плачут что денег не хватает на пенсии
Там основная проблема с вполне обычными пенсионерами -- их за 11М "расплодилось" -- тут сегодня же отчет публиковали...
_hunter
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