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У "Київметробуді" заявили
про чергову спробу...

У "Київметробуді" заявили про чергову спробу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 12:37

У "Київметробуді" заявили про чергову спробу...

Пропонуємо до обговорення:
У ПАТ “Київметробуд” заявляють про чергову спробу захоплення підприємства рейдерами екс-голови “Укрбуду” Максима Микитася.

Дивися повний текст У \"Київметробуді\" заявили про чергову спробу рейдерського захоплення Микитасем.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 12:37

микитась такая мразота! ещё по выборам в чернигове было видно!
посадить у*** надо!
kostyanych1984
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