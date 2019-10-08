У ПАТ “Київметробуд” заявляють про чергову спробу захоплення підприємства рейдерами екс-голови “Укрбуду” Максима Микитася.
Дивися повний текст У \"Київметробуді\" заявили про чергову спробу рейдерського захоплення Микитасем.
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Додано: Сер 22 січ, 2020 12:37
У "Київметробуді" заявили про чергову спробу...
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Дивися повний текст У \"Київметробуді\" заявили про чергову спробу рейдерського захоплення Микитасем.
Додано: Сер 22 січ, 2020 12:37
микитась такая мразота! ещё по выборам в чернигове было видно!
посадить у*** надо!
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