У ПАТ “Київметробуд” заявляють про чергову спробу захоплення підприємства рейдерами екс-голови “Укрбуду” Максима Микитася.
Дивися повний текст У \"Київметробуді\" заявили про чергову спробу рейдерського захоплення Микитасем.
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Додано: Сер 22 січ, 2020 12:37
У "Київметробуді" заявили про чергову спробу...
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Дивися повний текст У \"Київметробуді\" заявили про чергову спробу рейдерського захоплення Микитасем.
Додано: Сер 22 січ, 2020 12:37
микитась такая мразота! ещё по выборам в чернигове было видно!
посадить у*** надо!
Додано: Сер 22 січ, 2020 14:21
Так объявили же что рейдерство все, побеждено. Микитась и нотариусы газет что ли не читают ?
Додано: Сер 22 січ, 2020 16:18
странно.вроде как лечится летел в лондон.не дали.сняли с рейса.
так он теперь с температурой бегает?может ему клизму.надо.
Додано: Сер 22 січ, 2020 19:17
Комментаторы пишущие тут, вам не странно что Микитась с уголовными делами и браслетом на ноге пытается кого-то рейдернуть?
По инсайдерской инфе Трест№6 Киевметростроя и Киевмостстрой были куплены в прошлом году Укрбудом.
Так что,скорее всего,речь идет о отжатии активов у опального неудачника под шумок уголовных дел, а он пытается сопротивляться.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Сер 22 січ, 2020 22:53
Речь о другом:
- Зачем они нужны при строительстве метро?
- Будет ли строиться "Метро"?
Для понимания: "строительство метро" есть непрерывный и довольно дорогой "высокотехнологический" технологический процесс.
Для вашего лучшего понимания:
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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