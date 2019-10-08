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У "Київметробуді" заявили
про чергову спробу...

У "Київметробуді" заявили про чергову спробу...
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 12:37

У "Київметробуді" заявили про чергову спробу...

Пропонуємо до обговорення:
У ПАТ “Київметробуд” заявляють про чергову спробу захоплення підприємства рейдерами екс-голови “Укрбуду” Максима Микитася.

Дивися повний текст У \"Київметробуді\" заявили про чергову спробу рейдерського захоплення Микитасем.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 12:37

микитась такая мразота! ещё по выборам в чернигове было видно!
посадить у*** надо!
kostyanych1984
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 14:15

Закрыть пока не вернет все наворованное
blueiceua
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 14:21

Так объявили же что рейдерство все, побеждено. Микитась и нотариусы газет что ли не читают ? :)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 16:18

странно.вроде как лечится летел в лондон.не дали.сняли с рейса.
так он теперь с температурой бегает?может ему клизму.надо.
Tabak
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 19:17

Комментаторы пишущие тут, вам не странно что Микитась с уголовными делами и браслетом на ноге пытается кого-то рейдернуть?
По инсайдерской инфе Трест№6 Киевметростроя и Киевмостстрой были куплены в прошлом году Укрбудом.
Так что,скорее всего,речь идет о отжатии активов у опального неудачника под шумок уголовных дел, а он пытается сопротивляться.
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 22:53

  shapo написав:Комментаторы пишущие тут, вам не странно что Микитась с уголовными делами и браслетом на ноге пытается кого-то рейдернуть?
По инсайдерской инфе Трест№6 Киевметростроя и Киевмостстрой были куплены в прошлом году Укрбудом.
Так что,скорее всего,речь идет о отжатии активов у опального неудачника под шумок уголовных дел, а он пытается сопротивляться.

Речь о другом:
- Зачем они нужны при строительстве метро?
- Будет ли строиться "Метро"?
Для понимания: "строительство метро" есть непрерывный и довольно дорогой "высокотехнологический" технологический процесс.
Для вашего лучшего понимания:
https://youtu.be/rVcCHu7P-sM
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 09:34

  Kudrjavuy написав:
  shapo написав:Комментаторы пишущие тут, вам не странно что Микитась с уголовными делами и браслетом на ноге пытается кого-то рейдернуть?
По инсайдерской инфе Трест№6 Киевметростроя и Киевмостстрой были куплены в прошлом году Укрбудом.
Так что,скорее всего,речь идет о отжатии активов у опального неудачника под шумок уголовных дел, а он пытается сопротивляться.

Речь о другом:
- Зачем они нужны при строительстве метро?
- Будет ли строиться "Метро"?
Для понимания: "строительство метро" есть непрерывный и довольно дорогой "высокотехнологический" технологический процесс.
Для вашего лучшего понимания:
https://youtu.be/rVcCHu7P-sM


Про непрерывный процесс очень интересно. Не просветите меня, обычного строителя, пересекавшегося с Киевметростроем пару раз по работе в чем он заключается?
По вашей ссылке.
Зрелище удручающее как и все что происходит в Киеве.
Вот только Микитася там вспомнили в конце один раз всуе. А куда делись 3млрд.грн непонятно. Всё вешают на сбежавшего попередника и все ни при чем - ни глава наглядовой рады плохо наглядавший за делами, ни гл. инженер который проработал 25 лет, но ни хрена не делал при проворовавшийся папереднике, ни, главное, мер Кличко выделяющий авансы в 95% стоимости проекта
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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