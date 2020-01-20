Керівництво компанії "Нова Пошта" запланувало інвестиції в розвиток на 2020 рік в розмірі 100 мільйонів доларів.
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Додано: Чет 23 січ, 2020 08:55
"Нова Пошта" планує інвестувати в розвиток 100 мільйонів...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Нова Пошта\" планує інвестувати в розвиток 100 мільйонів доларів за рік.
Додано: Чет 23 січ, 2020 08:55
Поднимите кладовщикам зарплату, чтобы хоть кто то хотел идти к вам на работу. Это позор чтобы в Киеве на грузовом отделении 4 менеджера сидело и в носу ковырялось, когда всего 3 кладовщика на отделение принимало, отправляло, распределяло, упаковывало и выдавало груз. Один кладовщик на приеме и на выдаче. Если еще один подойдет - это праздник.
Зачем вбухивать деньги в рекламу, когда вы жмете кладовщикам на зарплаты? На вас уже никто работать не хочет. Это позор. Как жлобы какие то.
Зато коробочки вовремя тулим. Позорники.
Додано: Чет 23 січ, 2020 10:06
Кто же тебя заставляет там работать?! Уходи и скули в другом месте. Рынок есть рынок, а если ты инвалид - иди за пособием в собес
Додано: Чет 23 січ, 2020 11:00
..работать и получать бОльшую ЗП за тот же обем - мечта ЛЮБОГО наемика!.. это НОРМАЛЬНО.. но!! написавший пост выше с требованием "не зажимать ЗП" видать ПЛОХО знает//понимает язык, т.к. там именно "черным по белому" написано, что НП будет вбухивать 100лямов именно в то, чтобы СОКРАЩАТЬ ручной труд на терминалах!!.. так что.. ответ напрашивается сам собой: о повышении ЗП грузчикам вопрос будет стоять в САМУУУУЮЮЮ последнюю очередь.. в тренде будут техники-электронщики-механники по обслуживанию этих самых роботов.. как-то так
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