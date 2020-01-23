RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
"Нова Пошта" планує інвестувати
в розвиток 100 мільйонів...

"Нова Пошта" планує інвестувати в розвиток 100 мільйонів...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 10:04

Re: "Нова Пошта" планує інвестувати в розвиток 100 мільйонів

Наша госукрпочта еще столетия будет идти до уровня Новой Почты.
А онлайн отслеживание движения посылки от Новой почты в режиме реального времени, вообще занятная игрушка. Интересно смотреть как твоя посылка едет по трассе между какой Ульяновкой и Любашовкой или в квартале между Пушкинской и Ришельевской
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 14887
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3897 раз.
Подякували: 5898 раз.
 
Профіль
20
3
5
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 10:50

Ждём поднятия прайса на пересылки за плюшки в виде излишне-надоедливых "е-сервисов", пересичному, в 90% не нужных.
pin1234
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25
З нами з: 05.01.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 11:54

  sanolmail555 написав:Перевозчикам со своим авто платят как будто они перевозят на машинах нп,все потому что от недоплаченых денег получают премии вышестоящие поцы


раз возят, значит выгодно. кто заставляет? епта, сделай свою сеть и плати хоть 100500 долларов каждому.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4438
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2021 раз.
Подякували: 1193 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 14:47

Re:

  freeze написав:А онлайн отслеживание движения посылки от Новой почты в режиме реального времени, вообще занятная игрушка. Интересно смотреть как твоя посылка едет по трассе между какой Ульяновкой и Любашовкой или в квартале между Пушкинской и Ришельевской

А как это сделать реально?
Какими бы сервисами (не только от НП) ни пользовался, результат один - "Посылка в пути. Дата доставки такого-то". "Посылка прибыла". Промежуточных пунктов нет.
А вот в Укрпочте действительно, можно проследить все пункты, где в данный момент находится отправление (не только посылка, но и заказное письмо).
yanyura
 
Повідомлень: 5245
З нами з: 09.01.09
Подякував: 1776 раз.
Подякували: 1224 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 16:43

  yanyura написав:
  freeze написав:А онлайн отслеживание движения посылки от Новой почты в режиме реального времени, вообще занятная игрушка. Интересно смотреть как твоя посылка едет по трассе между какой Ульяновкой и Любашовкой или в квартале между Пушкинской и Ришельевской

А как это сделать реально?
Какими бы сервисами (не только от НП) ни пользовался, результат один - "Посылка в пути. Дата доставки такого-то". "Посылка прибыла". Промежуточных пунктов нет.
А вот в Укрпочте действительно, можно проследить все пункты, где в данный момент находится отправление (не только посылка, но и заказное письмо).


Заходите в свой личный кабинет Новой Почты на телефоне.
Находите идущее отправление, нажимаете, выскакивает более подробная картинка, там первый пункт - отследить посылку в реальном времени, нажимаете, выскакивает карта с указанием точного GPS расположения. Причём там сделав подробнее карту, можно посмотреть как буквально в режиме раельного времени посылка движется по какой-то улице, пересекает перекрёсток, или по трассе значок едет вместе с машиной.
Игрушка, но забавная, плюс можно свое время планировать более качественно, если много посылок в день получать, как я.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 14887
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3897 раз.
Подякували: 5898 раз.
 
Профіль
20
3
5
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 20:43

freeze
Спасибо, но мне это не подходит. У меня обычный кнопочный телефон. Пробовал смартфон (Самсунг), мне не понравилось, т.к. большинство его возможностей мне совершенно не нужны - Инет на стац. компе, мобильным Инетом пользуюсь только пару недель в году (санаторий), и то, через юсб-модем, в соцсетях меня нет вообще, селфи не увлекаюсь, т.е. телефон мне нужен только чисто для звонков. Заводить его для отслеживания посылок не вижу смысла.

Хотя, надо будет попробовать завести личный кабинет НП на системнике, может и получится, т.ч. спасибо за подсказку.
yanyura
 
Повідомлень: 5245
З нами з: 09.01.09
Подякував: 1776 раз.
Подякували: 1224 раз.
 
Профіль
4
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Tamagoch і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
«Нова Пошта» в 2019 сплатила рекордні суми податків і зборів
R2 » П'ят 24 січ, 2020 13:52
1 61
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2020 13:52
PV
НБУ планує запровадити програму мікрокредитування для...
R2 » Чет 23 січ, 2020 09:19
1 118
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 січ, 2020 09:20
KontoraB
Справа на 27 мільйонів: хабарники з Укргазвидобування...
R2 » Сер 22 січ, 2020 12:56
1 149
Переглянути останнє повідомлення
Сер 22 січ, 2020 12:56
bklochok

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (80967)
24.01.2020 21:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.