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УЗ віддадуть в управління німецькій Deutsche Bahn на 10...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 23 січ, 2020 11:42
Пропонуємо до обговорення:
Уряд хоче віддати АТ "Укрзалізниця" національному оператору залізниць Німеччини Deutsche Bahn AG в управління на 10 років.
Дивися повний текст УЗ віддадуть в управління німецькій Deutsche Bahn на 10 років - Гончарук
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Додано: Чет 23 січ, 2020 11:42
Типа концессия. Теперь это модно. Лучше бы просто продали.
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