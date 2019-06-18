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УЗ віддадуть в управління
німецькій Deutsche Bahn на 10...

УЗ віддадуть в управління німецькій Deutsche Bahn на 10...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 11:42

УЗ віддадуть в управління німецькій Deutsche Bahn на 10...

Пропонуємо до обговорення:
Уряд хоче віддати АТ "Укрзалізниця" національному оператору залізниць Німеччини Deutsche Bahn AG в управління на 10 років.

Дивися повний текст УЗ віддадуть в управління німецькій Deutsche Bahn на 10 років - Гончарук.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 11:42

Типа концессия. Теперь это модно. Лучше бы просто продали.
phantom_systems
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