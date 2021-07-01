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Зеленський підписав закон про управління навчальними...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 08 лип, 2021 19:07
Пропонуємо до обговорення:
Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо ефективного управління майном вищих навчальних закладів державної та комунальної форми власності" №1557-IX, який Верховна Рада ухвалила 17 червня 2021 року.
Дивися повний текст Зеленський підписав закон про управління навчальними закладами та держмайном
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Додано: Чет 08 лип, 2021 19:07
А як же ЗУ Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків?
А також ЗУ Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності.
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