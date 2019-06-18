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УЗ віддадуть в управління
німецькій Deutsche Bahn на 10...

УЗ віддадуть в управління німецькій Deutsche Bahn на 10...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 11:42

УЗ віддадуть в управління німецькій Deutsche Bahn на 10...

Пропонуємо до обговорення:
Уряд хоче віддати АТ "Укрзалізниця" національному оператору залізниць Німеччини Deutsche Bahn AG в управління на 10 років.

Дивися повний текст УЗ віддадуть в управління німецькій Deutsche Bahn на 10 років - Гончарук.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 11:42

Типа концессия. Теперь это модно. Лучше бы просто продали.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 13:43

Уже отдали бы сразу всю Украину в концессию немцам. А то аналогичную кампанию в 41-45г. им кровавый Сталин обломал...
Alexnik
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 13:57

  Alexnik написав:Уже отдали бы сразу всю Украину в концессию немцам.

Им вполне хватает Польши...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 13:59

  Alexnik написав:Уже отдали бы сразу всю Украину в концессию немцам. А то аналогичную кампанию в 41-45г. им кровавый Сталин обломал...

А что, ведь такое уже было - с апреля по декабрь 18-го (1900-от) ж/д Украины управлялись немцами. И, судя по свидетельствам очевидцев, после года предшествующего революционного хаоса, поезда снова стали ходить по расписанию
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 14:34

  Alexnik написав:Уже отдали бы сразу всю Украину в концессию немцам. А то аналогичную кампанию в 41-45г. им кровавый Сталин обломал...


не надо грешное с праведным путать. думаю, лучше немцы, чем теневой повелитель грузовых жд перевозок - ахметов.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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