Уряд хоче віддати АТ "Укрзалізниця" національному оператору залізниць Німеччини Deutsche Bahn AG в управління на 10 років.
Дивися повний текст УЗ віддадуть в управління німецькій Deutsche Bahn на 10 років - Гончарук.
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Додано: Чет 23 січ, 2020 11:42
УЗ віддадуть в управління німецькій Deutsche Bahn на 10...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст УЗ віддадуть в управління німецькій Deutsche Bahn на 10 років - Гончарук.
Додано: Чет 23 січ, 2020 13:43
Уже отдали бы сразу всю Украину в концессию немцам. А то аналогичную кампанию в 41-45г. им кровавый Сталин обломал...
Додано: Чет 23 січ, 2020 13:57
Додано: Чет 23 січ, 2020 13:59
А что, ведь такое уже было - с апреля по декабрь 18-го (1900-от) ж/д Украины управлялись немцами. И, судя по свидетельствам очевидцев, после года предшествующего революционного хаоса, поезда снова стали ходить по расписанию
Додано: Чет 23 січ, 2020 14:34
не надо грешное с праведным путать. думаю, лучше немцы, чем теневой повелитель грузовых жд перевозок - ахметов.
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Чет 23 січ, 2020 15:41
Re: УЗ віддадуть в управління німецькій Deutsche Bahn на 10.
Если будет все прозрачно, то почему нет.
Додано: Чет 23 січ, 2020 16:29
Просто супер, если правда. Гадюшник Укрзализницы нужно ворошить максимально.
Додано: Чет 23 січ, 2020 16:35
Re: УЗ віддадуть в управління німецькій Deutsche Bahn на 10.
лож и клевета немцы будут доить деньги за консультационные услуги распил бабла
Гончарук лжец и лицо третего пола
Страх убивает разум
Додано: Чет 23 січ, 2020 17:35
А в чем ложь?
Читаем новость:
То, что хочет Гончарук, не означает, что этого же хочет Deutsche Bahn AG.
Я уже много лет хочу продать обычный спичечный коробок за $1 млн., только почему-то никто покупать не хочет.
Так и у Гончарука.
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