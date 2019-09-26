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УЗ віддадуть в управління
німецькій Deutsche Bahn на 10...

УЗ віддадуть в управління німецькій Deutsche Bahn на 10...
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 11:42

УЗ віддадуть в управління німецькій Deutsche Bahn на 10...

Пропонуємо до обговорення:
Уряд хоче віддати АТ "Укрзалізниця" національному оператору залізниць Німеччини Deutsche Bahn AG в управління на 10 років.

Дивися повний текст УЗ віддадуть в управління німецькій Deutsche Bahn на 10 років - Гончарук.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 11:42

Типа концессия. Теперь это модно. Лучше бы просто продали.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 13:43

Уже отдали бы сразу всю Украину в концессию немцам. А то аналогичную кампанию в 41-45г. им кровавый Сталин обломал...
Alexnik
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 13:57

  Alexnik написав:Уже отдали бы сразу всю Украину в концессию немцам.

Им вполне хватает Польши...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 13:59

  Alexnik написав:Уже отдали бы сразу всю Украину в концессию немцам. А то аналогичную кампанию в 41-45г. им кровавый Сталин обломал...

А что, ведь такое уже было - с апреля по декабрь 18-го (1900-от) ж/д Украины управлялись немцами. И, судя по свидетельствам очевидцев, после года предшествующего революционного хаоса, поезда снова стали ходить по расписанию
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 14:34

  Alexnik написав:Уже отдали бы сразу всю Украину в концессию немцам. А то аналогичную кампанию в 41-45г. им кровавый Сталин обломал...


не надо грешное с праведным путать. думаю, лучше немцы, чем теневой повелитель грузовых жд перевозок - ахметов.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 15:41

Re: УЗ віддадуть в управління німецькій Deutsche Bahn на 10.

Если будет все прозрачно, то почему нет.
esaul
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 16:29

Просто супер, если правда. Гадюшник Укрзализницы нужно ворошить максимально.
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 16:35

Re: УЗ віддадуть в управління німецькій Deutsche Bahn на 10.

лож и клевета немцы будут доить деньги за консультационные услуги распил бабла
Гончарук лжец и лицо третего пола
https://dt.ua/UKRAINE/u-deutsche-bahn-s ... 6435_.html
Страх убивает разум
Crocodila
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 17:35

  Crocodila написав:лож и клевета немцы будут доить деньги за консультационные услуги распил бабла
Гончарук лжец и лицо третего пола
https://dt.ua/UKRAINE/u-deutsche-bahn-s ... 6435_.html

А в чем ложь?
Читаем новость:
“Да, мы хотим отдать немцам на 10 лет в управление железную дорогу”, – сказал Гончарук

То, что хочет Гончарук, не означает, что этого же хочет Deutsche Bahn AG.

Я уже много лет хочу продать обычный спичечный коробок за $1 млн., только почему-то никто покупать не хочет. :D :lol:

Так и у Гончарука.
yanyura
 
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