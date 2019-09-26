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УЗ віддадуть в управління
німецькій Deutsche Bahn на 10...

УЗ віддадуть в управління німецькій Deutsche Bahn на 10...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 20:51

Дело же не в концессии как таковой. Гончарук хоть слово сказал про вiдчизняного виробника, вот передают что проблемы у Коростеньского завода железобетонных шкал с отсутствием заказов от Укрзализницы, а что будет с заказами Крюковскому вагоностроительному заводу. Немцы будут заботиться о своем производителе, это уже знаем по другим отраслям промышленности. Если не будет собственной добавочной стоимости, будем влачить жалкое существование.
leonid804
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 08:52

если бараны не умеют управлять ЖД как они могут руководить страной
mikhpatalakha
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