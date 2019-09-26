УЗ віддадуть в управління німецькій Deutsche Bahn на 10...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 23 січ, 2020 20:51
Дело же не в концессии как таковой. Гончарук хоть слово сказал про вiдчизняного виробника, вот передают что проблемы у Коростеньского завода железобетонных шкал с отсутствием заказов от Укрзализницы, а что будет с заказами Крюковскому вагоностроительному заводу. Немцы будут заботиться о своем производителе, это уже знаем по другим отраслям промышленности. Если не будет собственной добавочной стоимости, будем влачить жалкое существование.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 10:52
Немцы придут зарабатывать на полигон "УкрЗал". Поляка-управленца уже имели, теперь будем иметь таких же. Своего ума нет рулить железякой???
Додано: П'ят 24 січ, 2020 10:56
Удобная схема.
Можно пристроить ещё каких-то немецких рокеров или лыжных инструкторов. Ну или ещё каких-то польских-литовских-афганских гастарбайтеров. Лещ один не справляется
Заинтересованности в результате у них нет, т.к. УЗ им не принадлежит, - а гонорар уплатить придётся в любом случае.
Всё как всегда: прибыль - приватизируем, убытки - национализируем
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: П'ят 24 січ, 2020 11:03
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: П'ят 24 січ, 2020 11:47
мечтаешь стать говорящей булкой коломойского, как дубинский? к соросу плохо относится только вата, слабоумные и коломойский.
главное оружие рашистов - ложь
Додано: П'ят 24 січ, 2020 12:09
Да, сказки )))
В какой стране мира хорошо относятся к игрокам и спекулянтам ? Хорошо везде относятся к Гейтсу, Баффету, Цукербергу и другим. А к Соросу явно плохо относятся и на его малой родине в Венгрии, и в Англии, и во Франции, и в Украине следующий победитель на выборах будет с лозунгом - Зачистим страну от непрофессиональных соросят, в смысле сидящих на грантах Сороса-Пинчука и мало соображающих в экономике, но зато послушных )))
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 12:24
Нікому наша укрзалізниця не потрібна нах. Тим паче німцям, поляка вже наймали і що.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 13:07
Мечтаешь стать соросёнком, как DJ Лещ?
У тебя "коломойский головного мозга"?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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