УЗ віддадуть в управління німецькій Deutsche Bahn на 10...

Вообще-то нужна, вопрос в цене. Можно организовать действительно открытый конкурс по продаже реальным инвесторам, а не офшорным прокладкам, но нет политической воли. УЖД может быть очень прибыльным бизнесом.
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 13:13
Вообще-то нужна, вопрос в цене. Можно организовать действительно открытый конкурс по продаже реальным инвесторам, а не офшорным прокладкам, но нет политической воли. УЖД может быть очень прибыльным бизнесом.
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