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УЗ віддадуть в управління
німецькій Deutsche Bahn на 10...

УЗ віддадуть в управління німецькій Deutsche Bahn на 10...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 13:13

  pogorelets написав:Нікому наша укрзалізниця не потрібна нах. Тим паче німцям, поляка вже наймали і що.

Вообще-то нужна, вопрос в цене. Можно организовать действительно открытый конкурс по продаже реальным инвесторам, а не офшорным прокладкам, но нет политической воли. УЖД может быть очень прибыльным бизнесом.
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