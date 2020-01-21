"А ще вони всіх дратують. Крім нумізматів", - стверджує автор петиції.
Дивися повний текст В Україні вимагають скасувати нові монети.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 23 січ, 2020 12:58
В Україні вимагають скасувати нові монети
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні вимагають скасувати нові монети.
Додано: Чет 23 січ, 2020 12:58
Ну и от 1 грн монеты законодательно и процедурно не предусматривались
https://news.finance.ua/ua/news/-/459478
Додано: Чет 23 січ, 2020 13:13
Re: В Україні вимагають скасувати нові монети
Та це емоції - в цьому всьому є тільки один нюанс - 2 гривні зробили занадто схожими на 1 гривню . Щоб їх розділити - треба дуже уважно дивитися . Треба або інший колір , або іншу форму .
|