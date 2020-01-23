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Дубілет назвав головні причини скорочення населення в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 23 січ, 2020 20:56
Пропонуємо до обговорення:
Головними причинами скорочення населення України є міграція та негативне співвідношення між народжуваністю й смертністю.
Дивися повний текст Дубілет назвав головні причини скорочення населення в Україні
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R2
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Додано: Чет 23 січ, 2020 20:56
Голова, епть!
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novichok
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Додано: Чет 23 січ, 2020 21:52
Факт этот мы знали давно, делать то что? Независимо от количества людей проблемы остаются те же. Правда воровать становится сложнее, уже воруешь у самого себя, как-то так.
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asdrud2016
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Додано: Чет 23 січ, 2020 23:16
Это гениально!
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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yama
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 09:27
способ проведенной им переписи не внушает доверия к результатам
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PV
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 10:06
Главные причины сокращения населения - гнилая голова у рыбы.
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p_a_l
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 10:55
Ну, да. Это мы знаем.
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pin1234
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 11:45
Мне интересно, перепись велась с учетом востока и крыма??? 37 мил-в это с ними???
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Галина441
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 12:04
Галина441 написав:
Мне интересно, перепись велась с учетом востока и крыма??? 37 мил-в это с ними???
Без, Дубилет писал, что их просто не могут учесть
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Faceless
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 13:34
p_a_l написав:
Главные причины сокращения населения - гнилая голова у рыбы.
Если взять бедные страны Африки и Азии, где численность прет вверх, судя по вашей логике, у власти там свежайший толстолоб
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ssnet
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