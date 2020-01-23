RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Дубілет назвав головні причини
скорочення населення в...

Дубілет назвав головні причини скорочення населення в...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 14:16

  Галина441 написав:Мне интересно, перепись велась с учетом востока и крыма??? 37 мил-в это с ними???

Это без них. Но кто-то надеется на возвращение Крыма вообще и Донбасса в обозримом будущем?
gorobezus
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9
З нами з: 20.09.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: shapo і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні пенсії отримують 27% населення України при 25%...
R2 » Чет 23 січ, 2020 14:57
7 334
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2020 13:49
moveton
Стала відома кількість населення в Україні
R2 » Чет 23 січ, 2020 23:21
2 126
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2020 10:31
v0f41k
Держстат пояснив розбіжності в даних щодо населення України
R2 » Чет 23 січ, 2020 17:04
2 160
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 січ, 2020 20:38
mitsag_vadim_ru43

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.