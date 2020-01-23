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Дубілет назвав головні причини скорочення населення в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 14:16
Галина441 написав:
Мне интересно, перепись велась с учетом востока и крыма??? 37 мил-в это с ними???
Это без них. Но кто-то надеется на возвращение Крыма вообще и Донбасса в обозримом будущем?
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gorobezus
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