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Дубілет назвав головні причини
скорочення населення в...

Дубілет назвав головні причини скорочення населення в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 14:16

  Галина441 написав:Мне интересно, перепись велась с учетом востока и крыма??? 37 мил-в это с ними???

Это без них. Но кто-то надеется на возвращение Крыма вообще и Донбасса в обозримом будущем?
gorobezus
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 15:40

  gorobezus написав:
  Галина441 написав:Мне интересно, перепись велась с учетом востока и крыма??? 37 мил-в это с ними???

Это без них. Но кто-то надеется на возвращение Крыма вообще и Донбасса в обозримом будущем?

Конечно верим, рашка как и совок не вечна :)
ssnet
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 15:40

  gorobezus написав:
  Галина441 написав:Мне интересно, перепись велась с учетом востока и крыма??? 37 мил-в это с ними???

Это без них. Но кто-то надеется на возвращение Крыма вообще и Донбасса в обозримом будущем?

А що, хтось вже втратив надію?
jeugen
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 16:38

Садочки та школи повинні бути безкоштовні + обіди для дітей + зошити/ручки/підручники.
Щоб кожну дитину "нянчили" та ростили здоровою, незалежно від доходів батьків.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 17:09

  jeugen написав:
  gorobezus написав:
  Галина441 написав:Мне интересно, перепись велась с учетом востока и крыма??? 37 мил-в это с ними???

Это без них. Но кто-то надеется на возвращение Крыма вообще и Донбасса в обозримом будущем?

А що, хтось вже втратив надію?


Надежда это хорошо, а кроме этого что-то еще есть? К сожалению, пока даже по возвращению Донбасса реальных подвижек не видно, а про Крым и говорить не стоит. Можно, конечно, ждать пока рашка развалится, но в этом случае почему-то вспоминается пословица - "пока толстый сохнет..." ну и далее по тексту :(
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 17:13

  Rainbow написав:Садочки та школи повинні бути безкоштовні + обіди для дітей + зошити/ручки/підручники.
Щоб кожну дитину "нянчили" та ростили здоровою, незалежно від доходів батьків.

Скромный вброс:
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Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 17:21

  Rainbow написав:Садочки та школи повинні бути безкоштовні + обіди для дітей + зошити/ручки/підручники.
Щоб кожну дитину "нянчили" та ростили здоровою, незалежно від доходів батьків.

У нас страна а не свиноферма. Во всем цивилизованном мире люди планируют семьи и выделяют на детей существенный процент семейного бюджета. Шара это поощрение рождаемости у отбросов общества, что несомненно ухудшит криминальную обстановку и усилить желание нормальных людей уехать их страны. Даже коммунистический Вьетнам ушел от практики поощрять рождаемость нищебродов по очевидным причинам.
Я аж прям представил "дорогая давай заведем ребенка, т.к в школе дают шаровые тетрадки и обеды" :mrgreen:
ssnet
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 17:41

  ssnet написав:
  Rainbow написав:Садочки та школи повинні бути безкоштовні + обіди для дітей + зошити/ручки/підручники.
Щоб кожну дитину "нянчили" та ростили здоровою, незалежно від доходів батьків.

У нас страна а не свиноферма. Во всем цивилизованном мире люди планируют семьи и выделяют на детей существенный процент семейного бюджета. Шара это поощрение рождаемости у отбросов общества, что несомненно ухудшит криминальную обстановку и усилить желание нормальных людей уехать их страны. Даже коммунистический Вьетнам ушел от практики поощрять рождаемость нищебродов по очевидным причинам.
Я аж прям представил "дорогая давай заведем ребенка, т.к в школе дают шаровые тетрадки и обеды" :mrgreen:


А чтобы поощрять рождаемость у "ненищебродов" нужно ввести налог на детей? :)

Вы и в самом деле не видите разницы между немонетизируемыми льготами типа бесплатных обедов и медсестер в школе и выплатами, которые выдаются наличными?
PasserBy
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 09:48

Re: Дубілет назвав головні причини скорочення населення в...

  ssnet написав:У нас страна а не свиноферма. Во всем цивилизованном мире люди планируют семьи и выделяют на детей существенный процент семейного бюджета. Шара это поощрение рождаемости у отбросов общества, что несомненно ухудшит криминальную обстановку и усилить желание нормальных людей уехать их страны. Даже коммунистический Вьетнам ушел от практики поощрять рождаемость нищебродов по очевидным причинам.
Я аж прям представил "дорогая давай заведем ребенка, т.к в школе дают шаровые тетрадки и обеды"

Так ось де був єталон для України Порошенка! Це саме та високотехнологічна наддержава В*єтнам!!! Давайте ж до цього світлого майбутнього В*юкрайни!!!
Вибачте, але в цьому питанні Ви несете брєд, особливо коли прирівнюєте В*єтнам й цивілізований світ.
Як приклад цивілізованого світу я б краще взяв Францію - так вони до сих пір не відмінили виплати за кожного новонародженого.
Але так, деякі алжирські сім*ї за рахунок цього й виживають.
jeugen
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 14:27

  jeugen написав:
  ssnet написав:У нас страна а не свиноферма. Во всем цивилизованном мире люди планируют семьи и выделяют на детей существенный процент семейного бюджета. Шара это поощрение рождаемости у отбросов общества, что несомненно ухудшит криминальную обстановку и усилить желание нормальных людей уехать их страны. Даже коммунистический Вьетнам ушел от практики поощрять рождаемость нищебродов по очевидным причинам.
Я аж прям представил "дорогая давай заведем ребенка, т.к в школе дают шаровые тетрадки и обеды"

Так ось де був єталон для України Порошенка! Це саме та високотехнологічна наддержава В*єтнам!!! Давайте ж до цього світлого майбутнього В*юкрайни!!!
Вибачте, але в цьому питанні Ви несете брєд, особливо коли прирівнюєте В*єтнам й цивілізований світ.
Як приклад цивілізованого світу я б краще взяв Францію - так вони до сих пір не відмінили виплати за кожного новонародженого.
Але так, деякі алжирські сім*ї за рахунок цього й виживають.

Чем отличается цивилизованный свет он нецивилизованного ? :mrgreen: Советских учебников пересчитались? :mrgreen: А с чего сравнивать с Францией ? У нас ВВП как у Франции ? Може бренды есть уровня французских ? Или товар неизвестной фирмы с лейблой "сделано в Украине" и "сделано в Франции" при одинаковой цене будет пользоваться одинаковым спросом на мировом рынке?
Советую еще закруглить рост ВВП, промышленность ... Нашему правительство такое даже в розовых снах не снится :mrgreen:
ssnet
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