RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Як купувати через
інтернет з Китаю просто?

Як купувати через інтернет з Китаю просто?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 17:53

  _hunter написав:
  p_a_l написав:Только удалив местных посредников(возможно платящих налоги) , вы вешаете к цене китайских посредников.
Зайдя на Али и сравнив цены у нас я вижу несущественную разницу в цене. Но у нас я беру товар сразу, а с Али нужно ждать и непонятно что приедет.

Странно. Я вижу чуть ли не двойную разницу.

Я что ни коснусь что то покупать то цена там такая что тут на 5-10% дороже, но сразу и без рисков. А бывало что и в одну цену. Может разный товар по разному выходит.
Мне что то кажется что на Али китайцы начали для нас цены завышать
Передайте в цирк клоунам. Не смешно.
p_a_l
 
Повідомлень: 2545
З нами з: 15.02.11
Подякував: 25 раз.
Подякували: 503 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 18:11

Re: Як купувати через інтернет з Китаю просто?

  _hunter написав:даже если по 24,5 считать -- на ровном месте тыщщу экономим.
Вот именно что с "какой-то". Такая же гарантия на том же али -- еще $8 сверху.

Ну не все так радужно.
Теперь, если стоимость товаров в посылке суммарно превышает 100 евро, получатель-физлицо обязан уплатить налог на добавленную стоимость. Как отмечается, дополнительных платежей будет два: НДС 20% и пошлина 10%.
tigr-uu
 
Повідомлень: 678
З нами з: 05.02.11
Подякував: 176 раз.
Подякували: 188 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 20:44

пока еще не получалось в сотрудничестве с Али зайти в минус, всегда возвращают деньги, если накосячат... а бывает я "накосячу" - проблема неожиданно решается после возврата денег или товар приходит с большой задержкой... но возврат возврата я ж не делаю понятное дело :mrgreen:

современный телефон (8 ядер память 4/64) после частичного возрата денег и устранения заводского брака в негарантийном сервисе обошелся в 1700 грн. - это ли не песня.... когда все вокруг покупают такое за 3-4-5 тыс. грн., я просто пою про себя 8)
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
Tamagoch
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3005
З нами з: 03.02.13
Подякував: 303 раз.
Подякували: 310 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Tamagoch і 10 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Інтернет у села: мобільні оператори України подали заяву...
R2 » Вів 21 січ, 2020 21:55
1 209
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 січ, 2020 21:55
lite
Зростання економіки Китаю - найнижче за 30 років
R2 » П'ят 17 січ, 2020 11:48
1 305
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 січ, 2020 11:48
maestro71
Intel може затримати випуск нових процесорів через...
R2 » П'ят 17 січ, 2020 09:36
1 325
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 січ, 2020 09:36
straponesa

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (80967)
24.01.2020 21:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.