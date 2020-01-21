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Як купувати через інтернет з Китаю просто?
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 24 січ, 2020 17:53
_hunter написав: p_a_l написав:
Только удалив местных посредников(возможно платящих налоги) , вы вешаете к цене китайских посредников.
Зайдя на Али и сравнив цены у нас я вижу несущественную разницу в цене. Но у нас я беру товар сразу, а с Али нужно ждать и непонятно что приедет.
Странно. Я вижу чуть ли не двойную разницу.
Я что ни коснусь что то покупать то цена там такая что тут на 5-10% дороже, но сразу и без рисков. А бывало что и в одну цену. Может разный товар по разному выходит.
Мне что то кажется что на Али китайцы начали для нас цены завышать
Передайте в цирк клоунам. Не смешно.
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p_a_l
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 18:11
_hunter написав:
даже если по 24,5 считать -- на ровном месте тыщщу экономим.
Вот именно что с "какой-то". Такая же гарантия на том же али -- еще $8 сверху.
Ну не все так радужно.
Теперь, если стоимость товаров в посылке суммарно превышает 100 евро, получатель-физлицо обязан уплатить налог на добавленную стоимость. Как отмечается, дополнительных платежей будет два: НДС 20% и пошлина 10%.
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 20:44
пока еще не получалось в сотрудничестве с Али зайти в минус, всегда возвращают деньги, если накосячат... а бывает я "накосячу" - проблема неожиданно решается после возврата денег или товар приходит с большой задержкой... но возврат возврата я ж не делаю понятное дело
современный телефон (8 ядер память 4/64) после частичного возрата денег и устранения заводского брака в негарантийном сервисе обошелся в 1700 грн. - это ли не песня.... когда все вокруг покупают такое за 3-4-5 тыс. грн., я просто пою про себя
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
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Tamagoch
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