Доходи фізосіб хочуть оподатковувати за прогресивною шкалою

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 25 січ, 2020 17:20
Хай для початку скасують ЄСВ роботодавцям і скажуть людям що нормальних пенсій при солідарній системі у нас в принципі бути не може. Кожен повинен про гарну пенсію думати сам — і збирати на неї сам повинен. Максимум доплата у розмірі прожиткового мінімуму. Але тоді максимум прибуткового податку не може бути більше 35 відсотків.
Додано: Пон 27 січ, 2020 11:55
Основная полемика разгорелась потому, что многие думают, что:
Равенство=Справедливость.
На самом деле это не так. Поэтому прогрессивная шкала нужна,(только не такая тупая, как предложено) вопрос только в % и порогах.
Додано: Пон 27 січ, 2020 12:51
Странная аргументация и не менне странный вывод. Что забавно: оно в любую сторону работает:
многие думают, что:
Равенство=Справедливость.
На самом деле это не так. Поэтому прогрессивная шкала не нужна.
О как!
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