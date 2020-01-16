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Доходи фізосіб хочуть оподатковувати за прогресивною шкалою
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 25 січ, 2020 17:20
Хай для початку скасують ЄСВ роботодавцям і скажуть людям що нормальних пенсій при солідарній системі у нас в принципі бути не може. Кожен повинен про гарну пенсію думати сам — і збирати на неї сам повинен. Максимум доплата у розмірі прожиткового мінімуму. Але тоді максимум прибуткового податку не може бути більше 35 відсотків.
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slavkomitrych
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Додано: Пон 27 січ, 2020 11:55
Основная полемика разгорелась потому, что многие думают, что:
Равенство=Справедливость.
На самом деле это не так. Поэтому прогрессивная шкала нужна,(только не такая тупая, как предложено) вопрос только в % и порогах.
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Конрад Карлович
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Додано: Пон 27 січ, 2020 12:51
Конрад Карлович написав:
Основная полемика разгорелась потому, что многие думают, что:
Равенство=Справедливость.
На самом деле это не так. Поэтому прогрессивная шкала нужна,(только не такая тупая, как предложено) вопрос только в % и порогах.
Странная аргументация и не менне странный вывод. Что забавно: оно в любую сторону работает:
многие думают, что:
Равенство=Справедливость.
На самом деле это не так. Поэтому прогрессивная шкала не нужна.
О как!
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_hunter
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Додано: Пон 27 січ, 2020 13:25
_hunter написав:
Равенство=Справедливость.
На самом деле это не так. Поэтому прогрессивная шкала не нужна.
О как!
У меня логика есть - прогрессивная шкала - это попытка немного уровнять две части (если бы они были равны, этого делать было бы не нужно). Многие называют это равенство среди равных (-ближе к справедливости)
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Конрад Карлович
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Додано: Пон 27 січ, 2020 13:44
Конрад Карлович написав: _hunter написав:
Равенство=Справедливость.
На самом деле это не так. Поэтому прогрессивная шкала не нужна.
О как!
У меня логика есть - прогрессивная шкала - это попытка немного уровнять две части (если бы они были равны, этого делать было бы не нужно). Многие называют это равенство среди равных (-ближе к справедливости)
В чем уровнять? И зачем это нужно?
-- попахивает идеями Прокруста... -- рост, видите ли, у разных людей разные -- налицо "неравенство".
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_hunter
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Додано: Пон 27 січ, 2020 13:55
_hunter написав:
И зачем это нужно?
Это нужно для справедливости. (которой сейчас нет). А есть типа равенство - со всех одна ставка. И тут многие считают, что равенство - это и есть справедливость, а это совсем не так, что тут непонятного?
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Конрад Карлович
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Додано: Пон 27 січ, 2020 14:04
Конрад Карлович написав: _hunter написав:
И зачем это нужно?
Это нужно для справедливости. (которой сейчас нет). А есть типа равенство - со всех одна ставка. И тут многие считают, что равенство - это и есть справедливость, а это совсем не так, что тут непонятного?
Непонятного -- что понимается под словом "справедливость". Так же непонятно почему "справедливостью" пытаются называть обычную дискриминацию.
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_hunter
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Додано: Пон 27 січ, 2020 14:10
_hunter написав:
Непонятного -- что понимается под словом "справедливость". Так же непонятно почему "справедливостью" пытаются называть обычную дискриминацию.
Не, дискриминация - это другое. Это когда условному Петру Сергеевичу говорят, что именно ты будешь платить больше, чем остальные.
А когда есть правила игры, и все без исключения, кто зарабатывает условно 500 тысяч в месяц, будут платить несколько больше, то это называется законодательное урегулирование.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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freeze
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Додано: Пон 27 січ, 2020 14:14
Конрад Карлович написав: _hunter написав:
И зачем это нужно?
Это нужно для справедливости. (которой сейчас нет). А есть типа равенство - со всех одна ставка. И тут многие считают, что равенство - это и есть справедливость, а это совсем не так, что тут непонятного?
Налоговая система - это в частности и система перераспределения доходов. Но это имеет мало отношения к справедливости, как и вся социальная политика вообще
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Faceless
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Додано: Пон 27 січ, 2020 14:19
freeze написав: _hunter написав:
Непонятного -- что понимается под словом "справедливость". Так же непонятно почему "справедливостью" пытаются называть обычную дискриминацию.
Не, дискриминация - это другое. Это когда условному Петру Сергеевичу говорят, что именно ты будешь платить больше, чем остальные.
А когда есть правила игры, и все без исключения, кто зарабатывает условно 500 тысяч в месяц, будут платить несколько больше, то это называется законодательное урегулирование.
Ой как интересно... т.е. когда говорят: "всем неграм запрещено сидеть на любых сиденьях в автобусе, кроме задних" -- это не дискриминация, оказывается?..
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_hunter
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