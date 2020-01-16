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Доходи фізосіб хочуть оподатковувати
за прогресивною шкалою

Доходи фізосіб хочуть оподатковувати за прогресивною шкалою
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 17:20

Хай для початку скасують ЄСВ роботодавцям і скажуть людям що нормальних пенсій при солідарній системі у нас в принципі бути не може. Кожен повинен про гарну пенсію думати сам — і збирати на неї сам повинен. Максимум доплата у розмірі прожиткового мінімуму. Але тоді максимум прибуткового податку не може бути більше 35 відсотків.
slavkomitrych
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 11:55

Основная полемика разгорелась потому, что многие думают, что:
Равенство=Справедливость.
На самом деле это не так. Поэтому прогрессивная шкала нужна,(только не такая тупая, как предложено) вопрос только в % и порогах.
Конрад Карлович
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 12:51

  Конрад Карлович написав:Основная полемика разгорелась потому, что многие думают, что:
Равенство=Справедливость.
На самом деле это не так. Поэтому прогрессивная шкала нужна,(только не такая тупая, как предложено) вопрос только в % и порогах.

Странная аргументация и не менне странный вывод. Что забавно: оно в любую сторону работает:
многие думают, что:
Равенство=Справедливость.
На самом деле это не так. Поэтому прогрессивная шкала не нужна.

О как! :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 13:25

Re: Доходи фізосіб хочуть оподатковувати за прогресивною шка

  _hunter написав:Равенство=Справедливость.
На самом деле это не так. Поэтому прогрессивная шкала не нужна.

О как!


У меня логика есть - прогрессивная шкала - это попытка немного уровнять две части (если бы они были равны, этого делать было бы не нужно). Многие называют это равенство среди равных (-ближе к справедливости)
Конрад Карлович
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 13:44

  Конрад Карлович написав:
  _hunter написав:Равенство=Справедливость.
На самом деле это не так. Поэтому прогрессивная шкала не нужна.

О как!


У меня логика есть - прогрессивная шкала - это попытка немного уровнять две части (если бы они были равны, этого делать было бы не нужно). Многие называют это равенство среди равных (-ближе к справедливости)

В чем уровнять? И зачем это нужно?
-- попахивает идеями Прокруста... -- рост, видите ли, у разных людей разные -- налицо "неравенство".
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 13:55

Re: Доходи фізосіб хочуть оподатковувати за прогресивною шка

  _hunter написав:И зачем это нужно?

Это нужно для справедливости. (которой сейчас нет). А есть типа равенство - со всех одна ставка. И тут многие считают, что равенство - это и есть справедливость, а это совсем не так, что тут непонятного?
Конрад Карлович
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 14:04

  Конрад Карлович написав:
  _hunter написав:И зачем это нужно?

Это нужно для справедливости. (которой сейчас нет). А есть типа равенство - со всех одна ставка. И тут многие считают, что равенство - это и есть справедливость, а это совсем не так, что тут непонятного?

Непонятного -- что понимается под словом "справедливость". Так же непонятно почему "справедливостью" пытаются называть обычную дискриминацию.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 14:10

  _hunter написав:Непонятного -- что понимается под словом "справедливость". Так же непонятно почему "справедливостью" пытаются называть обычную дискриминацию.


Не, дискриминация - это другое. Это когда условному Петру Сергеевичу говорят, что именно ты будешь платить больше, чем остальные.
А когда есть правила игры, и все без исключения, кто зарабатывает условно 500 тысяч в месяц, будут платить несколько больше, то это называется законодательное урегулирование.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 14:14

  Конрад Карлович написав:
  _hunter написав:И зачем это нужно?

Это нужно для справедливости. (которой сейчас нет). А есть типа равенство - со всех одна ставка. И тут многие считают, что равенство - это и есть справедливость, а это совсем не так, что тут непонятного?

Налоговая система - это в частности и система перераспределения доходов. Но это имеет мало отношения к справедливости, как и вся социальная политика вообще
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 14:19

  freeze написав:
  _hunter написав:Непонятного -- что понимается под словом "справедливость". Так же непонятно почему "справедливостью" пытаются называть обычную дискриминацию.


Не, дискриминация - это другое. Это когда условному Петру Сергеевичу говорят, что именно ты будешь платить больше, чем остальные.
А когда есть правила игры, и все без исключения, кто зарабатывает условно 500 тысяч в месяц, будут платить несколько больше, то это называется законодательное урегулирование.

Ой как интересно... т.е. когда говорят: "всем неграм запрещено сидеть на любых сиденьях в автобусе, кроме задних" -- это не дискриминация, оказывается?..
_hunter
 
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