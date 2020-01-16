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Доходи фізосіб хочуть оподатковувати
за прогресивною шкалою

Доходи фізосіб хочуть оподатковувати за прогресивною шкалою
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 14:19

Re: Доходи фізосіб хочуть оподатковувати за прогресивною шка

  _hunter написав:Непонятного -- что понимается под словом "справедливость". Так же непонятно почему "справедливостью" пытаются называть обычную дискриминацию.

Ну например: (цифры придуманы)
Зарплата минимум - 1% (20% от всех получающих зарплату)
Зарплата выше минимума -15% (80% от всех получающих зарплату)

И кого тут дискриминировали?
Конрад Карлович
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 14:21

Re: Доходи фізосіб хочуть оподатковувати за прогресивною шка

  Faceless написав:Налоговая система - это в частности и система перераспределения доходов. Но это имеет мало отношения к справедливости, как и вся социальная политика вообще

Возможно да. Но хоть немного можно поправить?
Конрад Карлович
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 14:30

  Конрад Карлович написав:
  _hunter написав:Непонятного -- что понимается под словом "справедливость". Так же непонятно почему "справедливостью" пытаются называть обычную дискриминацию.

Ну например: (цифры придуманы)
Зарплата минимум - 1% (20% от всех получающих зарплату)
Зарплата выше минимума -15% (80% от всех получающих зарплату)

И кого тут дискриминировали?

А не первый вопрос где ответ?

>>> И кого тут дискриминировали?
Всех, кто работает "больше" (лучше/сильнее/...).
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 14:35

Re: Доходи фізосіб хочуть оподатковувати за прогресивною шка

  _hunter написав:А не первый вопрос где ответ?

Определение этого слова и множество полемик по этому понятию легко найти с помощью поисковика. Однако, если вы считаете, что равенство=справедливость, тогда можем закончить дискуссию.
Конрад Карлович
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 14:38

  Конрад Карлович написав:
  _hunter написав:А не первый вопрос где ответ?

Определение этого слова и множество полемик по этому понятию легко найти с помощью поисковика. Однако, если вы считаете, что равенство=справедливость, тогда можем закончить дискуссию.

Меня интересовало мнение "конкретного ответчика".
По поводу же "легко найти с помощью поисковика" -- там же так же легко можно найти и "множество полемик" на тему "почему прогрессивка = зло". Поэтому дискуссию таки можем свернуть...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 14:39

  _hunter написав:
  freeze написав:
  _hunter написав:Непонятного -- что понимается под словом "справедливость". Так же непонятно почему "справедливостью" пытаются называть обычную дискриминацию.


Не, дискриминация - это другое. Это когда условному Петру Сергеевичу говорят, что именно ты будешь платить больше, чем остальные.
А когда есть правила игры, и все без исключения, кто зарабатывает условно 500 тысяч в месяц, будут платить несколько больше, то это называется законодательное урегулирование.

Ой как интересно... т.е. когда говорят: "всем неграм запрещено сидеть на любых сиденьях в автобусе, кроме задних" -- это не дискриминация, оказывается?..


Так мы про негров и геев, или про налоги )))

Ни в одной стране мира нет уравниловки по налогам, то свободные зоны, то освобождают новых инвесторов, то молодежь до 27 не платит, то прогрессивная шкала, то оффшоры.
Всё это считается государственным налоговым регулированием, а не дискриминацией.

Вас же не заставляют зарабатывать больше полумиллиона, а вот если негр или гей, то это невозможно изменить )))
Востаннє редагувалось freeze в Пон 27 січ, 2020 14:42, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 14:42

  Конрад Карлович написав:
  Faceless написав:Налоговая система - это в частности и система перераспределения доходов. Но это имеет мало отношения к справедливости, как и вся социальная политика вообще

Возможно да. Но хоть немного можно поправить?

Ну прогрессивна\ шкала налогообложения - это как раз бОльшая несправедливость и фактически дискриминация тех, кто зарабатывает больше. В некоторой степени это оправдано объективными обстоятельствами, функционированием современного общества (проще выравнивать объективно существующее неравенство такими методами, чем получить весь набор негативных последствий при отсутствии такого выравнивания) - но только в некоторой степени.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 14:47

Re: Доходи фізосіб хочуть оподатковувати за прогресивною шка

  _hunter написав:Меня интересовало мнение "конкретного ответчика".

Я вам давал ответ - равенство среди равных. Но он вас не удовлетворил. И да, прогрессивка это зло - но без нее почему-то никак. И дело тут не в прогрессивке, а сумме поборов. Уверен, что адекватные ставки прекратили бы всякие споры на эту тему.
И вы не дали ответа на вопрос.
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