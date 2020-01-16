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Доходи фізосіб хочуть оподатковувати
за прогресивною шкалою

Доходи фізосіб хочуть оподатковувати за прогресивною шкалою
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  #<1 ... 15161718
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 15:05

Re: Доходи фізосіб хочуть оподатковувати за прогресивною шка

Справедливость - это когда одни платят 18% налогов с зарплаты 20 000 грн,а другие платят 5% с зарплаты 72 000 грн. И те, и другие платят 3600 грн, т. е. одинаково. Вот это и есть справедливость, и судя по той системе налогообложения, которая есть сейчас, много поколений власти согласны с таким понятием справедливости налогообложения
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 15:14

  Конрад Карлович написав:
  _hunter написав:Меня интересовало мнение "конкретного ответчика".

Я вам давал ответ - равенство среди равных. Но он вас не удовлетворил. И да, прогрессивка это зло - но без нее почему-то никак. И дело тут не в прогрессивке, а сумме поборов. Уверен, что адекватные ставки прекратили бы всякие споры на эту тему.
И вы не дали ответа на вопрос.

И я прямо "там" же написал почему именно.
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 15:16

  safonovstanislav написав:Справедливость - это когда одни платят 18% налогов с зарплаты 20 000 грн,а другие платят 5% с зарплаты 72 000 грн. И те, и другие платят 3600 грн, т. е. одинаково. Вот это и есть справедливость, и судя по той системе налогообложения, которая есть сейчас, много поколений власти согласны с таким понятием справедливости налогообложения

Ну как бы да -- все " по честноку". Стоимость "проживания" в стране -- она имеет вполне конкретную величину, вроде как.
Но судя по "тону" поста -- там какой-то подвох есть?..
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 15:34

Re: Доходи фізосіб хочуть оподатковувати за прогресивною шка

Відкрив по-простому Вікі :
Треба зауважити, що оподаткування - це не тільки явище фінансово-економічне, а й політичне, тому в поглядах на нього завжди знаходять відображення ті чи інші класові інтереси. Пропорційне оподаткування набагато легше переноситься заможними класами, так як воно послаблює податковий прес у міру збільшення об'єкта оподаткування (оподатковувані суми). Прогресивне ж оподаткування зачіпає імущі класи набагато більш чутливими і тим більше, чим сильніше зростає прогресія оподаткування. Ось чому заможні класи завжди виступають проти цього способу оподаткування, а фінансисти, які захищають їх інтереси, завжди шукають докази проти прогресивного оподаткування.
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 15:50

Re: Доходи фізосіб хочуть оподатковувати за прогресивною шка

  _hunter написав:
  safonovstanislav написав:Справедливость - это когда одни платят 18% налогов с зарплаты 20 000 грн,а другие платят 5% с зарплаты 72 000 грн. И те, и другие платят 3600 грн, т. е. одинаково. Вот это и есть справедливость, и судя по той системе налогообложения, которая есть сейчас, много поколений власти согласны с таким понятием справедливости налогообложения

Ну как бы да -- все " по честноку". Стоимость "проживания" в стране -- она имеет вполне конкретную величину, вроде как.
Но судя по "тону" поста -- там какой-то подвох есть?..

Нет подвоха. Платим налоги, спим спокойно.
Многие партнёрки в сфере IT, например, платят вообще на биткоины. Значит есть спрос на это.
Мне нравится работать в белую. Банки выдают кредитные лимиты, кому угодно можно рассказывать чем занимаешься и т. д.
Но, тем, кто не хочет отдавать стране вообще ничего - это не проблема. А все эти розовые фантазии насчёт повышения % налогов, так и останутся на уровне фантазий, т. к. в правительстве не дураки сидят. Им не нужно загонять в тень тех, кто налоги реально платит. Нужно наоборот вытаскивать из тени тех, кто не платит. А повышения суммы налогов и так идут постоянно, из-за роста минималки, к которой привязан единый социальный взнос.

Например, за этот месяц на едином налоге нужно единый социальный взнос оплатить 1039 грн, плюс к этому единый налог 944 грн или 5%, в зависимости от группы. Это те деньги которые нужно просто взять и отдать из своего кармана государству. Работал, не работал, прибыль или убыток - никого не волнует. Вынь, да положь.
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 16:12

  Конрад Карлович написав:
  Faceless написав:Ну прогрессивна\ шкала налогообложения - это как раз бОльшая несправедливость и фактически дискриминация тех, кто зарабатывает больше.

Почему дискриминация, а не льгота для тех, кто зарабатывает меньше? Где несправедливость в примере с двумя ставками, приведенном мной выше?

Льгота для одних = дискриминация для других, это ж очевидно
Если про пример, вы об этом:
  Конрад Карлович написав:Ну например: (цифры придуманы)
Зарплата минимум - 1% (20% от всех получающих зарплату)
Зарплата выше минимума -15% (80% от всех получающих зарплату)
И кого тут дискриминировали?
?
Условный Петя, горбатясь, зарабатывает больше минимума, но вынужден платить 15%, а условный Вася, не сильно напрягаясь, получает свою минималку, платит всего 1%. При этом вполне очевидно, что Вася от государства благ за этот свой 1% просит не меньше, а возможно и больше (как малообеспеченный). Льгота для Васи = дискриминация Пети.
Хотя да, в современном обществе, Петя понимает, что в разумных пределах лучше такая дискриминация, пусть ему придется этого Васю содержать, но Вася и ему подобные не превратят город в криминальную клоаку.
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 16:14

Re: Доходи фізосіб хочуть оподатковувати за прогресивною шка

Кстати, вот что ещё вспомнил. Интернет магазины. Говорят, переводите предоплату за товар. Когда начинаешь смотреть куда и кому переводишь, в половине случаев карта физлица, а ФОП или закрыт, или никогда и не был зарегистрирован. Т. е., люди даже эти 2000 грн в месяц не платят налогами. Что можно вообще обсуждать? Какое повышение? Сначала нужно заставить платить хотя бы таких хитровыдуманных "интернет-предпринимателей", которые ещё и следы в банках оставляют. Про биткоищиков вообще можно забыть, их платить никто и ничто не заставит, карты для выплат у них всё равно на бомжей открыты.
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 16:21

Re: Доходи фізосіб хочуть оподатковувати за прогресивною шка

Faceless написав:Льгота для одних = дискриминация для других, это ж очевидно


Можно сформулировать другими терминами, что прогрессивное налогообложение, льготы, субсидии - это всего лишь нужное для функционирования государства перераспределение налоговых поступлений с целью снятия социальной напряженности и устойчивости функционирования государства.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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