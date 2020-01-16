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Доходи фізосіб хочуть оподатковувати
за прогресивною шкалою

Доходи фізосіб хочуть оподатковувати за прогресивною шкалою
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 17:45

Re: Доходи фізосіб хочуть оподатковувати за прогресивною шка

  Конрад Карлович написав:Ну а если мы представим (гипотетически) что Вася вдруг помер (не важно) Так что Петя сразу перестанет напрягаться? Или его эта ставка перестанет напрягать?

Даже гипотетически, "Вась" и "Петь" миллионы, все "Васи" разом не исчезнут.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 18:51

Re: Доходи фізосіб хочуть оподатковувати за прогресивною шка

  Faceless написав:Даже гипотетически, "Вась" и "Петь" миллионы, все "Васи" разом не исчезнут.


Ну если их количество сильно уменьшится?
Конрад Карлович
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