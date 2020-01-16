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Доходи фізосіб хочуть оподатковувати за прогресивною шкалою
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 27 січ, 2020 17:45
Конрад Карлович написав:
Ну а если мы представим (гипотетически) что Вася вдруг помер (не важно) Так что Петя сразу перестанет напрягаться? Или его эта ставка перестанет напрягать?
Даже гипотетически, "Вась" и "Петь" миллионы, все "Васи" разом не исчезнут.
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Faceless
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Додано: Пон 27 січ, 2020 18:51
Faceless написав:
Даже гипотетически, "Вась" и "Петь" миллионы, все "Васи" разом не исчезнут.
Ну если их количество сильно уменьшится?
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Конрад Карлович
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