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Доходи фізосіб хочуть оподатковувати
за прогресивною шкалою

Доходи фізосіб хочуть оподатковувати за прогресивною шкалою
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<1 ... 17181920>
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 17:45

Re: Доходи фізосіб хочуть оподатковувати за прогресивною шка

  Конрад Карлович написав:Ну а если мы представим (гипотетически) что Вася вдруг помер (не важно) Так что Петя сразу перестанет напрягаться? Или его эта ставка перестанет напрягать?

Даже гипотетически, "Вась" и "Петь" миллионы, все "Васи" разом не исчезнут.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 18:51

Re: Доходи фізосіб хочуть оподатковувати за прогресивною шка

  Faceless написав:Даже гипотетически, "Вась" и "Петь" миллионы, все "Васи" разом не исчезнут.


Ну если их количество сильно уменьшится?
Конрад Карлович
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 20:26

  Faceless написав:
  freeze написав:Можно сформулировать другими терминами, что прогрессивное налогообложение, льготы, субсидии - это всего лишь нужное для функционирования государства перераспределение налоговых поступлений с целью снятия социальной напряженности и устойчивости функционирования государства.

Так и есть, это собственно часть задач фискальной системы и фискальной политики. Вопрос в том, что нужно найти ту разумную границу, где это перераспределение переходит в популизм, а кроме того, это уже мое субъективное мнение - фискальная система должна быть простой настолько, насколько это возможно, потому имхо лучше вводить налоговые льготы отдельным категориям, чем возводить сложную прогрессивную систему налогообложения

Я за простое налогообложение, 18% на ЗП родилось не на пустом месте.
Сложную прогрессивную систему налогообложения на ЗП мы уже проходили.
Ничего хорошего из этого не получилось

Коллега freeze не может этого не помнить.
Но он включил временную амнезию для поддержки инициатив нынешней Верховной Рады и всей зелёной плесени
Быть ли прогрессивной ставке налогообложения доходов физических лиц?
В независимой Украине до 2004 г. налог на доходы физических лиц взимался в соответствии с Декретом Кабинета Министров Украины от 26.12.92 г. № 13-92 «О подоходном налоге с граждан» и предусматривал следующие ставки:
месячный совокупный доход в размере до 17 грн. считался не облагаемым налогом минимумом;
доход от 18 до 85 грн. облагался налогом по ставке 10% суммы дохода, превышавшей размер одного не облагаемого налогом минимума;
от 86 до 170 грн. — 6 грн. 80 коп. + 15% суммы, превышавшей 85 грн.;
от 171 до 1020 грн. — 19 грн. 55 коп. + 20% суммы, превышавшей 170 грн.;
от 1021 до 1700 грн. — 189 грн. 55 коп. + 30% суммы, превышавшей 1020 грн.;
свыше 1700 грн. — 393 грн. 55 коп. + 40% суммы, превышавшей 1700 грн.

Указанные ставки налогообложения граждан едва ли можно было считать эффективными с точки зрения поступлений в госбюджет. Многие работники частных предприятий, стараясь получить большие доходы, охотно соглашались на использование субъектами предпринимательской деятельности различных «серых» и «черных» зарплатных схем. Иначе говоря, граждане получали зарплаты «в конвертах» и в качестве «бонуса» — социальную незащищенность.

Именно с тех времён и начались серые и черные ЗП
А не с недавних времён
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 20:55

Re: Доходи фізосіб хочуть оподатковувати за прогресивною шка

Конрад Карлович написав:
  Faceless написав:Даже гипотетически, "Вась" и "Петь" миллионы, все "Васи" разом не исчезнут.


Ну если их количество сильно уменьшится?
Тогда в идеальном мире на "Петь" уменьшат налоговую нагрузку
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 21:56

  M-A-X написав:
  flyman написав:Уже не раз пояснювалося, що "бідні ойтішнєги" працюють на багатих дядь із Ельфії. І платять їм приблизно як посудомойці в барі там. Тільки тіло його тут , а не в Ельфії. А поки тут офшора для ІТ із 5% податку на дохід, то тіла отримують гроші через рахунки ФОП. Якщо почнуть душити податками, то тіла можуть переміститися фізично до Ельфії, але дядям прийдеться платити там в 2-3 рази більше, або гроші будуть заводитися не нарахунок ФОП, а на карту Пайонір, напр. І держава отримає 0%, а не 5%. Ще тіла можуть переміститися в більш дружелюбне до ІТ середовище, Білорусь, напр.

Я заметил, может ошибаюсь, что срели айтишников поддержка майдана была одна из наивысших.
А как налоги платить, так нет.

Причім Майдан до зеленого маразму?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 08:26

На специализированных форумах могут много писать о том, что экономическая политика вызывает вопросы, но

https://korrespondent.net/ukraine/41888 ... -optymyzma

В Украине зафиксирован самый высокий уровень оптимизма за последние пять лет, который превысил даже средний по планете.

В Украине на лучшее в наступившем году надеются 42% опрошенных, в то время, как в среднем по планете этот показатель зафиксирован на уровне 37%. Об этом свидетельствуют опубликованные в пятницу, 31 января, результаты исследования, которое в Украине проводил КМИС.


и пока "народные массы" верят в светлое будущее, им можно вводить хоть прогрессивное налогообложение доходов, хоть четыре платежки на газ, хоть налог на снег :)
PasserBy
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 12:55

  PasserBy написав:На специализированных форумах могут много писать о том, что экономическая политика вызывает вопросы, но

https://korrespondent.net/ukraine/41888 ... -optymyzma

В Украине зафиксирован самый высокий уровень оптимизма за последние пять лет, который превысил даже средний по планете.

В Украине на лучшее в наступившем году надеются 42% опрошенных, в то время, как в среднем по планете этот показатель зафиксирован на уровне 37%. Об этом свидетельствуют опубликованные в пятницу, 31 января, результаты исследования, которое в Украине проводил КМИС.


и пока "народные массы" верят в светлое будущее, им можно вводить хоть прогрессивное налогообложение доходов, хоть четыре платежки на газ, хоть налог на снег :)


Кто тут проводит эти вопросы и почему ни один из моих знакомых никогда по дних не попадал.
Видимо, их достоверность низка если ни один опрос не совпадает с результатами выборов.
Да и откуда взяться счастливым людям в стране откуда массово уезжает трудоспособное население.
Видимо, от оптимизма едут, хотя едут как раз пессимисты, а остаются пока оптимисты.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 13:40

  Faceless написав:Ну прогрессивна\ шкала налогообложения - это как раз бОльшая несправедливость и фактически дискриминация тех, кто зарабатывает больше.

Стопудово. Особенно для руководителей Нафтогаза, Укрзалiзницi, Укрпошти и пр. там эффиктивных айпильщиков с незлопамятных порохоботских времен.
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 16:04

  Аlександр написав:
  Faceless написав:Ну прогрессивна\ шкала налогообложения - это как раз бОльшая несправедливость и фактически дискриминация тех, кто зарабатывает больше.

Стопудово. Особенно для руководителей Нафтогаза, Укрзалiзницi, Укрпошти и пр. там эффиктивных айпильщиков с незлопамятных порохоботских времен.

Может вы считаете, что по уровню доходов не подпадаете даже под первую повышенную шкалу, и думаете вас это не коснется - надейтесь, надейтесь, может потом получите удовольствие, когда вас или ваших близких, друзей, знакомых вжарят налогами по самые небвлуйся, вы им незамедлительно сообщите, что вы эту инициативу поддерживали, вместе с ними позлорадствуете над руководителями Нафтогаза, УЗ и Укрпочты
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 19:19

  Faceless написав:
  Аlександр написав:
  Faceless написав:Ну прогрессивна\ шкала налогообложения - это как раз бОльшая несправедливость и фактически дискриминация тех, кто зарабатывает больше.

Стопудово. Особенно для руководителей Нафтогаза, Укрзалiзницi, Укрпошти и пр. там эффиктивных айпильщиков с незлопамятных порохоботских времен.

Может вы считаете, что по уровню доходов не подпадаете даже под первую повышенную шкалу, и думаете вас это не коснется - надейтесь, надейтесь, может потом получите удовольствие, когда вас или ваших близких, друзей, знакомых вжарят налогами по самые небвлуйся, вы им незамедлительно сообщите, что вы эту инициативу поддерживали, вместе с ними позлорадствуете над руководителями Нафтогаза, УЗ и Укрпочты

Ура!
Со слов Facelessа у большинства зарплата будет 94 000 грн. Ну разве что у лентяев 47 000 грн. Так тот же руководитель Нафтогаза уже жахнул 6 - 10-кратным повышением цен на газ, горячую воду и отопление. Про Укрзалiзницю с ее практически на 100% изношенным составом уже и говорить нечего.
Аlександр
 
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