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Доходи фізосіб хочуть оподатковувати
за прогресивною шкалою

Доходи фізосіб хочуть оподатковувати за прогресивною шкалою
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  #<1 ... 17181920
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 19:39

Re: Доходи фізосіб хочуть оподатковувати за прогресивною шка

Аlександр написав:
  Faceless написав:
  Аlександр написав:Стопудово. Особенно для руководителей Нафтогаза, Укрзалiзницi, Укрпошти и пр. там эффиктивных айпильщиков с незлопамятных порохоботских времен.

Может вы считаете, что по уровню доходов не подпадаете даже под первую повышенную шкалу, и думаете вас это не коснется - надейтесь, надейтесь, может потом получите удовольствие, когда вас или ваших близких, друзей, знакомых вжарят налогами по самые небвлуйся, вы им незамедлительно сообщите, что вы эту инициативу поддерживали, вместе с ними позлорадствуете над руководителями Нафтогаза, УЗ и Укрпочты

Ура!
Со слов Facelessа у большинства зарплата будет 94 000 грн. Ну разве что у лентяев 47 000 грн. Так тот же руководитель Нафтогаза уже жахнул 6 - 10-кратным повышением цен на газ, горячую воду и отопление. Про Укрзалiзницю с ее практически на 100% изношенным составом уже и говорить нечего.


Ссылочку гдетя писал про 94к у большинства. Или давайте вам под аватаркой статус "врунишка" напишем?
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 20:29

  Nickoss1 написав:Есть только один способ хоть как-то попытаться вытащить з/п из тени - ввести регрессивную ставку налогообложения.
Чем больше декларируешь - тем меньше налог. Сидишь на минималке - значит скрываешь доходы и должен платить по полной.
Только так.
Прогрессивная ставка загонит всех в тень окончательно.

Регрессивный налог это вроде бы фиксированное число.
Наверное речь за "обратно пропорциональную" систему? Я тоже за такую!
То есть: допустим, налог всё те же 18%+1,5% военный сбор.
Но при доходах, скажем от 10 000 грн в месяц, применяется скидка и уже вместо 18%
плати 12%. При 20 000 опять скидка и будет уже 10%, затем 6, 4 и максимум 2.
Принцип как в мобильной связи: бери больше и оплачивай меньше, т.е. "оптом дешевле".
Вот получил ФОП 20 000-30 000 дохода и ему дали скидку. Это может убрать зарплату в "конвертах", так как бизнес будет заинтересован в получении максимальной налоговой скидки...
Sanyok77
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 12:13

  Faceless написав:
Аlександр написав:Ура!
Со слов Facelessа у большинства зарплата будет 94 000 грн. Ну разве что у лентяев 47 000 грн. Так тот же руководитель Нафтогаза уже жахнул 6 - 10-кратным повышением цен на газ, горячую воду и отопление. Про Укрзалiзницю с ее практически на 100% изношенным составом уже и говорить нечего.

Ссылочку гдетя писал про 94к у большинства. Или давайте вам под аватаркой статус "врунишка" напишем?

  Faceless написав:Может вы считаете, что по уровню доходов не подпадаете даже под первую повышенную шкалу, и думаете вас это не коснется - надейтесь, надейтесь, может потом получите удовольствие, когда вас или ваших близких, друзей, знакомых вжарят налогами по самые небвлуйся

Налог на проценты по вкладам, военный сбор, налог на недвигу, авто, разные там возросшие акцизы и сборы и пр. - уже свершившиеся факты за порохоботское время правление. Даже с пенсий работающих пенсионеров снимался 15% налог :idea:
А я то думал, что, под "вжарят налогами по самые небвлуйся" вы имели ввиду 54% с самой обычной зарплаты у всех свыше 94К 8)
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 18:12

Re: Доходи фізосіб хочуть оподатковувати за прогресивною шка

  mvi написав:... Самі на панщину ідуть і діточок своїх ведуть.
и не мешайте воровать бо пУтинг нападет)).
  Faceless написав:Надо быть вообще полнейшим идиотом, чтобы предлагать такой маразм.
марзм то маразм, но денюг то им надо где то брать.. вот и выташили старые идеи строителей коммунизма - экспроприируй экспроприаторов((.
В этой стране надо быть или бедным или иметь олигархический клан.. средний класс уничтожают полностью.
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