Об'єднання підприємств "Укрметалургпром" відзначає негативний вплив зміцнення гривні на металургійну галузь.
Дивися повний текст Зміцнення гривні негативно впливає на металургійну галузь - \"Укрметалургпром\".
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 16:04
Зміцнення гривні негативно впливає на металургійну...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зміцнення гривні негативно впливає на металургійну галузь - \"Укрметалургпром\".
Додано: П'ят 24 січ, 2020 16:11
А наши металлурги демпинговали?
Это так считают сильные мира сего.
И вводят антидемпинговые пошлины, противоречя принципам ВТО.
Манипуляторы:
BIGor, bolex, budivelnik, chipmunk, komp, lapay, myshapiton, pesikot, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Первый, Подолянин
Додано: П'ят 24 січ, 2020 16:16
А какие причины укрепления гривни на самом деле?
Манипуляторы:
BIGor, bolex, budivelnik, chipmunk, komp, lapay, myshapiton, pesikot, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Первый, Подолянин
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