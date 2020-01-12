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Зміцнення гривні негативно
впливає на металургійну...

Зміцнення гривні негативно впливає на металургійну...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 16:04

Зміцнення гривні негативно впливає на металургійну...

Пропонуємо до обговорення:
Об'єднання підприємств "Укрметалургпром" відзначає негативний вплив зміцнення гривні на металургійну галузь.

Дивися повний текст Зміцнення гривні негативно впливає на металургійну галузь - \"Укрметалургпром\".
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 16:05

То може колись відмінять антидемпінгові надбавки...
jeugen
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 16:11

А наши металлурги демпинговали?
Это так считают сильные мира сего.
И вводят антидемпинговые пошлины, противоречя принципам ВТО.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 16:16

А какие причины укрепления гривни на самом деле?
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