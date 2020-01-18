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Кабмін знизив вартість ліцензій
для мобільних операторів

Кабмін знизив вартість ліцензій для мобільних операторів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 17:14

Кабмін знизив вартість ліцензій для мобільних операторів

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні прийняв рішення, яке знизить вартість ліцензій на користування радіочастотним ресурсом для мобільних операторів.

Дивися повний текст Кабмін знизив вартість ліцензій для мобільних операторів.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 17:14

це капець... тарифи на моб зв'язок зростають, витрати компаній зменшуються, бюджет тріщить
ruslan42212
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 19:57

  ruslan42212 написав:це капець... тарифи на моб зв'язок зростають, витрати компаній зменшуються, бюджет тріщить

При всей моей нелюбви к мобильным операторам, но не нужно откровенно тут врать. Затраты у них на ближайшие пять лет только будут увеличиваться, т.к. нужно будет 4G на 900 МГц 90% территории страны в ближайшие 3 года покрыть.
myshapiton
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 09:03

Да какое 4ж???? За 15 км от города 3ж нет ... Конкурентов нет можно и бабло косить тем боле что правительство точно подмазано, в бюджете то денег нет!!!
l4567
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 10:43

Re: Кабмін знизив вартість ліцензій для мобільних операторів

Нафиг им 4 джи? Абонплату ввели, цены подняли, а связи как не было так и нет.
Связь может появиться если платить за то что использовано. Чем больше использовали тем больше заработали. А на абонплатах у нас только зарабатывают но услуг не предоставляют
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 11:08

  l4567 написав:Да какое 4ж???? За 15 км от города 3ж нет ... Конкурентов нет можно и бабло косить тем боле что правительство точно подмазано, в бюджете то денег нет!!!

Так потому и нет конкурентов, что не нужны те 10 "потенциальных абонентов" никому.
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