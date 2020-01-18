Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні прийняв рішення, яке знизить вартість ліцензій на користування радіочастотним ресурсом для мобільних операторів.
Дивися повний текст Кабмін знизив вартість ліцензій для мобільних операторів.
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 17:14
Кабмін знизив вартість ліцензій для мобільних операторів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін знизив вартість ліцензій для мобільних операторів.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 17:14
це капець... тарифи на моб зв'язок зростають, витрати компаній зменшуються, бюджет тріщить
Додано: П'ят 24 січ, 2020 19:57
При всей моей нелюбви к мобильным операторам, но не нужно откровенно тут врать. Затраты у них на ближайшие пять лет только будут увеличиваться, т.к. нужно будет 4G на 900 МГц 90% территории страны в ближайшие 3 года покрыть.
Додано: Суб 25 січ, 2020 09:03
Да какое 4ж???? За 15 км от города 3ж нет ... Конкурентов нет можно и бабло косить тем боле что правительство точно подмазано, в бюджете то денег нет!!!
Додано: Суб 25 січ, 2020 10:43
Re: Кабмін знизив вартість ліцензій для мобільних операторів
Нафиг им 4 джи? Абонплату ввели, цены подняли, а связи как не было так и нет.
Связь может появиться если платить за то что использовано. Чем больше использовали тем больше заработали. А на абонплатах у нас только зарабатывают но услуг не предоставляют
Передайте в цирк клоунам. Не смешно.
Додано: Пон 27 січ, 2020 11:08
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