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Finance.ua: Сколько стоит жить в Варшаве?
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Як заощаджувати та економити
Додано: П'ят 24 січ, 2020 17:52
Пропонуємо до обговорення:
История одного украинца
Меня зовут Михаил, я – IT-специалист. В 2015 году после 20 лет жизни в Киеве я перебрался в Варшаву. Пяти лет мне хватило, чтобы плотно обосноваться на новом месте: получить вид на жительство, успешно сдать госэкзамен на знание польского языка на уровне С1 (повышенная сложность). С каждым годом в Польшу едет все больше украинцев. Поэтому я решил поделиться своими наблюдениями и рассказать, во сколько обходиться жизнь в польской столице.
Дивися повний текст Сколько стоит жить в Варшаве?
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D2
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 20:54
Все непогано розписано, але проглядається деяка симпатія по Польщі.
Не зрозуміло як автор тратить 1300 грн на громадський транспорт в Києві? Автор ж знімає квартиру! І загалом навіщо йому одному 2-х кімнатна квартира?
Дальше - автор молодий ІТ-шник і зовсім не відпочиває? 1 похід в музей на місяць і все? Працює 7 днів на тиждень напевно.
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andrijk777
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 22:16
andrijk777 написав:
Все непогано розписано, але проглядається деяка симпатія по Польщі.
Не зрозуміло як автор тратить 1300 грн на громадський транспорт в Києві? Автор ж знімає квартиру! І загалом навіщо йому одному 2-х кімнатна квартира?
Дальше - автор молодий ІТ-шник і зовсім не відпочиває? 1 похід в музей на місяць і все? Працює 7 днів на тиждень напевно.
После Польши в Украине многие вещи кажутся удручающими. Потому и симпатии.
Ну и по личным наблюдениям стоимость жизни в крупном городе в Польше выше, чем в Киеве, процентов на 15-20.
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Gastarbaiter
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 22:57
Gastarbaiter написав:
После Польши в Украине многие вещи кажутся удручающими. Потому и симпатии.
Ну в СССР люди також, побачивши полиці капіталістичних магазинів також міряли тільки про одне - такі самі полиці. Сьогодні і у нас такі самі магазини... а люди по СССР ностальгують. Добре там де нас немає.
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andrijk777
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Додано: Суб 25 січ, 2020 07:35
andrijk777 написав:
а люди по СССР ностальгують.
Жить было проще. Это же старшее поколение. Даже за газ заплатить это уже проблема, постоянно что-то меняется, теперь во уже два счёта и так в любой области. Постоянно надо быть в теме, в том числе и в курсе валют. И это уже начинается со школьной скамьи, у людей крышу от постоянных изменений срывает, сколько можно всех этих экспериментов под названием реформы. А тогда была стабильность и это многим нравилось. Активным людям конечно же нет, но и они находили способ себя проявить и не плохо заработать, если не посадят.
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Попаданец
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Додано: Суб 25 січ, 2020 10:12
Попаданец написав:
Активным людям конечно же нет, но и они находили способ себя проявить и не плохо заработать, если не посадят.
Сейчас "активист" и "волонтёр" наверно самые жирные профессии
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Сер 29 січ, 2020 03:23
Gastarbaiter написав:
Ну и по личным наблюдениям стоимость жизни в крупном городе в Польше выше, чем в Киеве, процентов на 15-20.
А скільки в ваших "личных наблюдениях" дітей?
Просто мені здається що якщо рахувати "з дітьми" то в 15-20% ви точно не впишетесь.
В статті ця тема не висвітлена, на жаль.
Востаннє редагувалось andrijk777
в Сер 29 січ, 2020 12:29, всього редагувалось 1 раз.
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andrijk777
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Додано: Сер 29 січ, 2020 11:16
Наскільки я знаю, то дуже дорога нерухомість. У нас хоч є шанс купити житло після пари років роботи у тій самій Польщі
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Додано: Чет 30 січ, 2020 12:13
На їжу 500зл це трохи занижено. Провів пару років і можу сказати що 800-1000зл це нормальна сума для харчування вдома. Так принаймні в мене в блокноті записано.
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