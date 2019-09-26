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Finance.ua: Сколько
стоит жить в Варшаве?

Finance.ua: Сколько стоит жить в Варшаве?
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Як заощаджувати та економити
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 16 кві, 2020 06:23

Re: Finance.ua: Сколько стоит жить в Варшаве?

Теперь там будет довольно все по другому после коронакризиса.
netcrawler21
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Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 19:08

Муж когда был, то окло 550$ ему на месяц шло, ну он жил в неплохой квартире.
OlgasSt
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 12:15

Вкотре пересвідчуюсь у відносності поняття багатих та бідних країн. Доходи відповідають витратам, а різниця у рівні життя формується не особистим споживанням, а якістю інфраструктури. На те, на що у Іспанії (про Польщу не скажу, бо там не жив) треба 1200євро на місяць в Україні вистачить 600-700, але живуть там у чистоті і красоті.
Саме тому люди і їдуть на заробітки, а не на ПМЖ. Це ж дуже класно, отримати зарплату розраховану на проживання цілої родини там, де життя дороге і витратити її там, де життя дешеве! А чого, спиш у кімнаті без вікон напару з кумом, сплачуючи 100 євро на місяць на двох, на харчі і транспорт витрачаєш ще 250, заробляєш мінімум 1200євро на місяць (це якщо по 50 євро в день) і можеш відкласти щомісяця 900 євро. Киянин не поїде, шкурка вичинки не варта, а дядько з волинського чи поліського села - залюбки. І чим дорожче життя в країні, тим вигідніше їхати туди на заробітки. Найкраща Ісландія, але одна біда, дуже маленька і дуже далеко ;-)
andriyzhagun
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 13:06

  intense написав:Наскільки я знаю, то дуже дорога нерухомість. У нас хоч є шанс купити житло після пари років роботи у тій самій Польщі

а зачем? не Германия конечно но вроде ж законы соблюдать привыкли, Европа их причесывает активно с 2008 если не раньше
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 13:07

  andriyzhagun написав: Найкраща Ісландія, але одна біда, дуже маленька і дуже далеко ;-)


найкраща Швейцари, але вони даже поляков за людей не считают, что уж про нас безЕСных говорить
cohan
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