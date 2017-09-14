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Скільки платять за рекламу
Instagram-блогерам (аналітика)

Скільки платять за рекламу Instagram-блогерам (аналітика)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 13:07

Скільки платять за рекламу Instagram-блогерам (аналітика)

Пропонуємо до обговорення:
Жінкам інфлюенсерам за рекламу в Instagram платять менше, ніж чоловікам.

Дивися повний текст Скільки платять за рекламу Instagram-блогерам (аналітика).
R2
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 13:08

Забыли только уточнить, что эти расценки относятся к США.
ds_sato33
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