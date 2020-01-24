|
|
Автомобілі подорожчають через новий податок: скільки...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 25 січ, 2020 17:23
Пропонуємо до обговорення:
В Україні новий податок на продаж автомобілів може збільшити вартість авто на вторинному ринку на 5%.
Дивися повний текст Автомобілі подорожчають через новий податок: скільки заплатять українці
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 93084
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 130 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Суб 25 січ, 2020 17:23
"18% от оценочной стоимости машины”.... а почему не от прибыли ?
-
civ
-
-
- Повідомлень: 1557
- З нами з: 29.02.12
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 143 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему