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До 2050 року в Україні буде
70% "зеленої" енергетики і...

До 2050 року в Україні буде 70% "зеленої" енергетики і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 08:25

До 2050 року в Україні буде 70% "зеленої" енергетики і...

Пропонуємо до обговорення:
До 2050 року рівень відновлюваних джерел енергії в загальному енергобалансі країни зросте до 70%.

Дивися повний текст До 2050 року в Україні буде 70% \"зеленої\" енергетики і 20-25% атомної - Мінекоенерго.
R2
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