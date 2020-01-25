|
|
До 2050 року в Україні буде 70% "зеленої" енергетики і...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 26 січ, 2020 08:25
Пропонуємо до обговорення:
До 2050 року рівень відновлюваних джерел енергії в загальному енергобалансі країни зросте до 70%.
Дивися повний текст До 2050 року в Україні буде 70% \"зеленої\" енергетики і 20-25% атомної - Мінекоенерго
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 93085
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 130 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|17
|1183
|
|
|0
|82
|
Суб 25 січ, 2020 17:49
R2
|
|3
|349
|