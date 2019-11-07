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Кількість отримувачів субсидій збільшилася ще на 300 тисяч
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 26 січ, 2020 09:33
Пропонуємо до обговорення:
Субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у грудні 2019 року отримували 3283,6 тис. домогосподарств.
Дивися повний текст Кількість отримувачів субсидій збільшилася ще на 300 тисяч
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