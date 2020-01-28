Коронавирус в Китае

Додано: Сер 29 січ, 2020 05:38

6000+ заболевших(только подтвержденных и это уже больше, чем за всю эпидемию SARS длившуюся несколько месяцев)9000+ под подозрением132 летальных, 930+ в критическом состоянии104 выздоровевших(очень мало както)Распрострарение всё еще по экспоненте.ВОЗ всё еще считает уровень угрозы недостаточным для введения международной тревоги.Украина закрывает авиасообщение с Китаем с начала следующей недели(а чего не месяца?), тем временем SkyUp и МАУ всё вывозят оттуда и вывозят.Китай ввел экспортные квоты на товары и оборудование медицинского назначения, для покрытия собственных нужд.Макао, Тайвань и Гонконг закрывают пассажирское сообщение с Китаем.Гонконг приостанавливает работу почты на неопределенный срок.Торги на бирже начались с наибольшего обвала за 5 лет (интересненько на чем зиждется оптимизм остальных рынков, хедж фонды?)Китайские официалы заявляют о возможности передачи вируса при касании, не уточняя о характере касания(если предположить заражение через поры, то конечно...)В больших городах начато массовое строительство больниц для размещения зараженных.В провинции Хубей(эпицентр) выделяют дополнительно 100 000 мест для размещения зараженных.В Тянцзине, 13млн, топ-3 порт Китая - введено военное положениеВойска российских ВКС разбомбили триста штабов коронавируса.В Гонконге заявили о создании вакцины, но на тестирование потребуется 3-4 месяца.Это конечно одна из немногих хороших новостей, но вирус както уж слишком мутирует:Геном вируса последнего зараженного на Тайване имеет 4 мутации относительно общего предка в Ухане, вирус последнего зараженного в США испытал 7 мутаций. Подробнее:Прогностическая модель 4 дневной давности:Тем временем:в Африке вспышка Эболы перед Новым годом была спровоцирована выздоровевшим, у которого произошел рецидив.3000+ зараженных2000+ летальныхЗемлетряс 7,7 в Карибском бассейне, между Кубой и Ямайкой, к счастью цунами было слабым.2020, прекрати