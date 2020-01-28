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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 28 січ, 2020 15:00
Re: Коронавирус в Китае
точка разворота пройдена теперь гривна будет падать. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Додано: Вів 28 січ, 2020 16:09
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Интерестный график-прогноз количества заболевших в Китае
Додано: Вів 28 січ, 2020 18:48
Додано: Вів 28 січ, 2020 19:02
Re: Коронавирус в Китае
посоветуйте тихий и уютный китайский ресторанчик
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Вів 28 січ, 2020 19:40
Додано: Вів 28 січ, 2020 20:37
Re: Коронавирус в Китае
точка разворота пройдена теперь гривна будет падать. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Додано: Вів 28 січ, 2020 21:02
Re: Коронавирус в Китае
Как не задумывался никто и о том, что уже куча вирусов всяких птичих гриппов и атипичных пневмоний всё так же начиналась в Китае в зимний период уже годами до этого. А хитрость американцев тем страшнее, что непонятно зачем она уже после конца торговой войны, а не до и не во время её. Штаты вроде получили от Китая то, что хотели. Но видимо хотят всех китайцев заморить, а их ресурсы забрать себе. Какие, кстати, у Китая ресурсы? Думаю, что немаловажный фактор для геополитики США это корень Жень-шеня...
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Додано: Сер 29 січ, 2020 05:38
Re: Коронавирус в Китае
6000+ заболевших(только подтвержденных и это уже больше, чем за всю эпидемию SARS длившуюся несколько месяцев)
9000+ под подозрением
132 летальных, 930+ в критическом состоянии
104 выздоровевших(очень мало както)
Распрострарение всё еще по экспоненте.
ВОЗ всё еще считает уровень угрозы недостаточным для введения международной тревоги.
Украина закрывает авиасообщение с Китаем с начала следующей недели(а чего не месяца?), тем временем SkyUp и МАУ всё вывозят оттуда и вывозят.
Китай ввел экспортные квоты на товары и оборудование медицинского назначения, для покрытия собственных нужд.
Макао, Тайвань и Гонконг закрывают пассажирское сообщение с Китаем.
Гонконг приостанавливает работу почты на неопределенный срок.
Торги на бирже начались с наибольшего обвала за 5 лет (интересненько на чем зиждется оптимизм остальных рынков, хедж фонды?)
Китайские официалы заявляют о возможности передачи вируса при касании, не уточняя о характере касания(если предположить заражение через поры, то конечно...)
В больших городах начато массовое строительство больниц для размещения зараженных.
В провинции Хубей(эпицентр) выделяют дополнительно 100 000 мест для размещения зараженных.
В Тянцзине, 13млн, топ-3 порт Китая - введено военное положение
Войска российских ВКС разбомбили триста штабов коронавируса.
В Гонконге заявили о создании вакцины, но на тестирование потребуется 3-4 месяца.
Это конечно одна из немногих хороших новостей, но вирус както уж слишком мутирует:
Геном вируса последнего зараженного на Тайване имеет 4 мутации относительно общего предка в Ухане, вирус последнего зараженного в США испытал 7 мутаций. Подробнее:
Прогностическая модель 4 дневной давности:
Тем временем:
в Африке вспышка Эболы перед Новым годом была спровоцирована выздоровевшим, у которого произошел рецидив.
3000+ зараженных
2000+ летальных
Землетряс 7,7 в Карибском бассейне, между Кубой и Ямайкой, к счастью цунами было слабым.
2020, прекрати
Ut sementem feceris, ita et metes
RES PUBLICA
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