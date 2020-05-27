Додано: Чет 28 тра, 2020 13:30

Так что, "победили" корону?



Ничего в ситуации с вирусом не изменилось, но официальная риторика уже переходит от "мы все умрём", "трупы штабелями на улицах и авто-рефрижераторах" до "благодаря мудрым и слаженным руководства страны удалось спастись от апокалипсиса"



Кто-то понесёт ответственность за остановку экономики, штрафы по 17-34к, погоню стаи ментов за качком по Днепру?

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин