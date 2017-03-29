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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2089209020912092>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 44
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
27%
12
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
11%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
50%
22
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
11%
5
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 17:39

  safonovstanislav написав:
  _Mykola_ написав:
  yama написав:https://news.finance.ua/ru/news/-/481422/v-ukraine-po-novomu-budut-shtrafovat-za-maski В Украине по-новому будут штрафовать за маски
:( :cry:

Ну наконец-то. Родили.

Только, как на кассиров и водителей можно возлагать функции полицейских?
Если выгонят нарушителя, тот обратиться в суд и заберёт у магизина деньги, если не выгонят, оштрафует государство


ніхто не буде в ніякий суд звертатися. людям в западло просто надіти маску і забути про всі проблеми, а ви про якийсь суд, в який ще звертатися потрібно, заяви писати, адвокати, час, гроші і це все з незрозумілими ще результатами. так що фонарь.
і бачив як в магазин якогось клоуна, який ломився без маски, охоронець не впустив. і мєнти зараз якось по магазинах зачастили. але те що пресувати збираються власників магазинів, а не простого пересінчого (що по факту є простим перекладанням державою своїх обовязків на когось) - це не айс. тільки пересічного. 1-2 рази показово і всі інші маску надінуть аж бігом. а магазин (і інші подібні) мав би відповідати за своїх спіробітників.
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 17:40

  zРадио написав:Уряд готується значно посилити карантин з понеділка - джерела
https://www.pravda.com.ua/news/2020/11/3/7272225/

За різними даними, розглядаються варіанти від "карантину вихідного дня" до запровадження комендантської години та штрафів за її порушення.
За словами кількох джерел, незалежних одне від одного, ймовірність посилення карантину дуже висока


Гы, гы. Я уже вижу как патриотов сможет остановить комендантский час. Свободолюбивые украинцы порвут все трусы полицейским на английский флаг.
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 17:40

zРадио
Похоже Сильпо, АТБ, и прочие Новусы перевыполнят планы по выручке, не дожидаясь рождественских праздников.
Конец осени и зима будут не скучными.
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 17:41

Украинскую локализацию "как в Бергамо" или "Барнаула" ещё не сняли?

Кстати, а что там в США? На время выборов корона взяла отпуск?
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Вів 03 лис, 2020 17:42, всього редагувалось 1 раз.
За Виталия Наливкина!
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 17:42

  safonovstanislav написав:
  _Mykola_ написав:
  yama написав:https://news.finance.ua/ru/news/-/481422/v-ukraine-po-novomu-budut-shtrafovat-za-maski В Украине по-новому будут штрафовать за маски
:( :cry:

Ну наконец-то. Родили.

Только, как на кассиров и водителей можно возлагать функции полицейских?
Если выгонят нарушителя, тот обратиться в суд и заберёт у магизина деньги, если не выгонят, оштрафует государство


Кто какие деньги заберёт у магазина ? Какой суд ? Вы хоть видели одно решение суда, когда после того, как не пустили в ресторан или приличный магазин пахнущего пОтом неопрятно одетого полутрезвого индивида, ему выплатили компенсацию ?
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 17:46

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Libo написав:если в планах есть зайти в этот магазин, беру на всякий случай две маски

зачем две маски? :mrgreen:
Зображення
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 17:51

  yama написав:https://news.finance.ua/ru/news/-/481422/v-ukraine-po-novomu-budut-shtrafovat-za-maski В Украине по-новому будут штрафовать за маски
:( :cry:

Однако, как всегда собираются родить мертвый закон. Читаем законопроект:
пункт 3 викласти в такій редакції:

"3) інші посадові особи державної санітарно-епідеміологічної служби - за порушення, передбачені пунктом "є" частини другої статті 46 цього Закону.".

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/l ... 2789A.html

Но ведь "державна санітарно-епідеміологічна служба" в Украине еще в марте 2017-го:

Документ 348-2017-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 29.03.2017

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 29 березня 2017 р. № 348
Київ

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Відмінити рішення про реорганізацію Державної санітарно-епідеміологічної служби шляхом її приєднання до Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

2. Ліквідувати Державну санітарно-епідеміологічну службу.
...
Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/348 ... D0%BF#Text

Т.е. выдавать постановление о штрафе имеют право те, кто официально не существует :!:

Ну а на странице https://news.finance.ua/ru/news/-/48142 ... t-za-maski

Справка Finance.ua:
...
Как объяснил юрист Александр Плахотник, за это административное нарушение выписать протокол и наложить штраф может сотрудник полиции. ...

"юрист Александр Плахотник" трактует Закон не так, как он написан, а по своему "хотению". В ст. 47 ЗУ "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" приведен исчерпывющий перечень лиц, которые могут выписывать постановления о наложении штрафов - это санитарные врачи и только они, а также ликвидированные сотрудники санэпидслужбы.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4004-12#Text

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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 17:59

  Sinbad777 написав:zРадио
Похоже Сильпо, АТБ, и прочие Новусы перевыполнят планы по выручке, не дожидаясь рождественских праздников.
Конец осени и зима будут не скучными.

???
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 18:01

  wild.tomcat написав:......
ніхто не буде в ніякий суд звертатися. людям в западло просто надіти маску і забути про всі проблеми, а ви про якийсь суд, в який ще звертатися потрібно, заяви писати, адвокати, час, гроші і це все з незрозумілими ще результатами. так що фонарь.
і бачив як в магазин якогось клоуна, який ломився без маски, охоронець не впустив. і мєнти зараз якось по магазинах зачастили. але те що пресувати збираються власників магазинів, а не простого пересінчого (що по факту є простим перекладанням державою своїх обовязків на когось) - це не айс. тільки пересічного. 1-2 рази показово і всі інші маску надінуть аж бігом. а магазин (і інші подібні) мав би відповідати за своїх спіробітників.

+ поставил.
Но для физлиц тоже предусмотрены штрафы от 170 до 255 грн.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася, Igneus - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 18:59

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Но для физлиц тоже предусмотрены штрафы от 170 до 255 грн.

Нездоровые фантазии ковидиотов (в правильной трактовке этого термина)
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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