fler написав:Олег Костянтинович Антонов (1906–1984) — видатний український радянський авіаконструктор, засновник і багаторічний керівник Київського авіаційного заводу та однойменного конструкторського бюро. Його конструкторське бюро розробило 22 типи літаків і понад 52 види планерів, ставши всесвітньо відомим завдяки створенню надважких транспортних повітряних суден...
А разве он родился не в Подмосковье и до 1952г не работал в КБ Яковлева где уже тогда создал Ан-2 и Ан-6? И в Киев был переведен вместе с своим ОКБ.
Отакої А хто ж казав, що всі таланти в маскву "стікались" звідусіль? )))
shapo написав:.. в Москве куда и стекались лучшие кадры с всех республик.
Як невдобно..
shapo написав: Кстати,есть ещё такой выдающийся механик С П Тимошенко с биографией схожей с Сикорским и также реализовавший себя в США хотя начинал в Киеве и нынешнем Днепре тогда называвшимся Екатеринославом. Там же работал и А.Н.Динник создавший советскую школу теорию упругости хотя тоже родился не в Украине,а в Ставрополье.
Ти диви, ці теж чомусь не в маскву поїхали)) Шо ж нє так з талановитими авіаторами?)) Насправді можна по іншим галузям теж "нарити", але то вже буде флуд.
ЛАД написав:Но газокомпрессорные станции в Крыму... По-моему, нерациональная трата сил. Возможно ошибаюсь, но, насколько знаю, в Крыму нет серьёзных предприятий, которым нехватка газа нанесёт значительный ущерб.
Без бензина, электричества и газа: станет ли аннексированный Крым «островом»? 22 июня 2026 ... «Энергоснабжение Крыма обеспечивается за счет собственной генерации – это Балаклавская, Таврическая ТЭС, Сакская ТЭЦ – и перетока по энергомосту из России через Керченский пролив. При этом максимальная аварийно-допустимая мощность энергомоста «Кубань – Крым» составляет 810 МВт. А вся собственная генерация на полуострове зависит от газа, на котором работают ТЭС и ТЭЦ. Глебовское газохранилище выполняет роль аккумулятора, отдавая газ в систему, когда наблюдается его дефицит. Удар по газохранилищу лишил систему этого аккумулятора. Пораженные газокомпрессорные станции – это передаточные узлы к ТЭС. Из-за всех этих поражений одна или несколько ТЭС/ТЭЦ теперь сбоят, запущены не на полную мощность и производят меньше электроэнергии», – пояснил военный эксперт из Крыма.
По словам офицера запаса, объекты энергосистемы – это законные военные цели, поскольку поставляют электроэнергию российской армии в аннексированном Крыму.
Так что пострадает, в основном, население. Это будет иметь разве что психологический эффект. Причём, сложно предсказать какой - то ли страх, то ли ненависть.
Ті, що казали "Хоть камни с неба" отримали і ще отримають те, що бажали. Ті, хто і досі зберігає паспорт громадянина України, радіють кожному новому удару ЗСУ по загарбникам, навіть якщо для цього потрібно потерпіти якийсь час.
shapo написав:Единственно что отвечу это про школьную систему образования в Израиле о которой ты,естественно,ни хрена не знаешь но что-то пытаешься изобразить. В Израиле есть государственные еврейские и арабские школы,в вторых которых арабский или иврит преподают как иностранный наравне с английским. В есть ещё религиозные ешивы где нет обучения математики и английского,но зато серьезное обучение высокому ивриту для изучения торы,при том что в быту они говорят на идиш считая что иначе оскорбляют святой язык молитв.
Тобто в Ізраїлі школи без ЄВРЕЙСЬКОЇ мови(назвав так бо не хочу вникати в різниці між ідіш і іврит)-немає А в казахстані школи без казахського - були...
Питання на засипку Так чому тепер казахи 3,14здять москалів? Якщо навіть в Ізраїлі де є школи з арабською але палестинці 3,14дяться з євреями які також хочуть називатись палестинськими євреями ?
ЛАД написав:Не очень давно - сельское и городское население сравнялись только в 1965.
Я розумію, що в масштабах космосу 61 рік - то наче мить, але для жалюгідного смертного людства - це майже три покоління
Точнее, чуть больше 2 поколений, учитывая, что сейчас (и уже давненько) не рожают в 18-20 лет. Но речь, вообще-то, шла о "буржуазно-национальной революции" 1991 года. С 1965 прошло всего 26 лет - одно поколение. Но для изменения морально-психологических установок и 3 поколения не так, чтобы очень много, если только не происходит резкий разрыв со старыми.
Отже коли я заявляю що треба ТРИ покоління щоб вивести отраву совка з людей.. Лади мені такають Польщею і розповідають про одне.... Але коли ладам треба-то виявляється що Но для изменения морально-психологических установок и 3 поколения не так, чтобы очень много, если только не происходит резкий разрыв со старыми Труси-Хрестик Так багато ТРИ покоління? І наскільки РІЗКИМ є зміна совка на капіталізм ?
shapo написав:А разве он родился не в Подмосковье и до 1952г не работал в КБ Яковлева где уже тогда создал Ан-2 и Ан-6? И в Киев был переведен вместе с своим ОКБ.
Сікорський родився в Україні - але не українець Антонов народився не в Україні і з 1941 по 1944 працювати в Україні не міг бо вона була окупована, а з 1952 і до розвалу совка -робота в Україні не рахується Типова подвійна трактовка, кручу верчу нає.бать хочу. Труси-Хрестик.
fler написав:.......... авіатори (Сікорський та іже з ним) до мацкви очевидно не доїхали..)) Тому Україна, маючи переваги ( ) в авіабудуванні та кібернетиці, швидше за рф розробила та використовує різні бпла та нарощує потенціал у галузі виробництва зброї. Тому не треба узагальнювати про кацаповЯлічіє у всіх галузях та колишніх республіках срср))
ЦБ залил почти 5 триллионов рублей в банки, чтобы наполнить дефицитный бюджет
ЦБ РФ все активнее участвует в покрытии дефицита федерального бюджета, выдавая банкам кредиты, чтобы те покупали российский госдолг, пишет Bloomberg. Так, по состоянию на 18 июня регулятор уже влил в банковскую систему 4,748 трлн рублей в виде займов репо под залог облигаций федерального займа (ОФЗ).
Судя по всему, финансирование бюджета за счет «печатания» денег будет только расти, считает экономист Николай Корженевский. В начале недели Дума в срочном порядке — за три дня с момента внесения — приняла закон, позволяющий правительству наращивать расходы и госдолг сверх лимитов, заложенных в закон о бюджете.
«Принятый Думой закон принципиально меняет ситуацию. Речь идет не просто об увеличении расходов или связанных с этим рисках — это решение о монетарном финансировании расходов. Какое-то время напечатанные деньги позволят правительству обслуживать свои потребности. Результатом станет инфляция, а это по сути скрытая форма налогообложения,», — отмечает Корженевский.
як там ваш фонд почуває себе?(фнд)
Станом на червень 2026 року загальний обсяг Фонду національного добробуту росії (ФНБ) становить 12,955 трлн рублів, або близько $182,4 млрд. При цьому реальні високоліквідні активи (кошти на рахунках у Центральному банку РФ) складають лише 3,412 трлн рублів ($48 млрд) — решта грошей розміщена в неліквідних акціях, бондах та інвестиційних проєктах.
на початку року 2026 ліквідна частка була 4,1 трлн, а в 1 травня 3,63трлн тобто мінус 200млрд руб щомісяця, прелестно