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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3297329832993300 Додано: Сер 09 чер, 2021 15:13 Re: Эпидемия коронавируса в мире fler написав: Искать не буду, не интересно по 10-му кругу, звиняйте . Искать не буду, не интересно по 10-му кругу, звиняйте .

Звыняю ж. Я ж нашел и показал. Что до Ковида не росли смерти от онко и кровеносной системы. И общая плюс-минус стояла. Взлетело все при Ковиде только. Звыняю ж. Я ж нашел и показал. Что до Ковида не росли смерти от онко и кровеносной системы. И общая плюс-минус стояла. Взлетело все при Ковиде только. Hotab

Повідомлень: 3965 З нами з: 15.02.09 Подякував: 192 раз. Подякували: 1282 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 чер, 2021 15:23 мир, где безоговорочная победа у противников вакцинации - сторонников, того, что лучший иммунитет только у переболевших и он дольше остается.



В этом мире



- вакцинация запрещена. Вакцинированных и тех, кто проводил вакцинацию 100% смертная казнь.



- врачи, знахари и прочие лекари полностью отсутствуют, т.к. исключительно заболевший должен самостоятельно вылечиться, тем самым приобретя иммунитет. Абсолютно никакой помощи заболевшему!



- полное самообеспечение (натуральное хозяйство) и самоизоляция во всех оставшихся на планете общинах, т.к. с пришедшими извне товарами и зашедшими "чужаками" в общину может попасть очередная инфекция.



- никаких путешествий по миру, т.к. при подходе к первой "чужой" общине путешественник будет убит в целях возможного (!!!) предотвращения заболевания общиной.



- постоянные вспышки тех болезней, которые в настоящем (современном) мире побеждены именно вакцинацией.



А именно:

10 Diseases That Are Almost History Thanks To Vaccines (10 болезней, которые стали историей благодаря прививкам)

1. Polio (Полиомиелит )

2. Smallpox (Оспа)

3. Mumps (Свинка)

4. Measles (Корь)

5. Rubella (Краснуха)

6. Tetanus (Столбняк)

7. Pertussis (Коклюш)

8. Diphtheria (Дифтерия)

9. Hepatitis A (Гепатит А)

10. Rinderpest (Чума крупного рогатого скота)

https://www.buzzfeed.com/mdandersoncanc ... st-history

(понимаю, что этот источник не сугубо научный, но сомневающиеся в этом могут прочитать об истории борьбы с этими болезнями да хотя бы в Википедии).



- и т.д. и т.п.



Сами антивакцинаторы хотят жить в таком мире



Кстати, а как насчет грамцидина? Ведь его начали применять без многолетнего испытания на различных возрастных группах (впервые получен в 1942-м, начали применять на фронтах уже в 1943-м) - пример еще одного зверства советского режима, ведь недоиспытанный препарат начали применять на раненых!!! Вместо того, чтобы дать возможность организму самому справиться с бактериями, или умереть, что поделаешь, должен быть только естественный отбор!





P.S. Увы, но я должен признать, что родители тех, кто сейчас активно выступает против вакцинации и в защиту только естественного иммунитета от болезней (Ковид-то лишь частный случай от остальных болезней) были, мягко говоря, недалекими людьми и оказали своим детям-антивакцинаторам "медвежью услугу". Будь они умными родителями , они запретили бы, для лучшего естественного иммунитета у собственных детей, следующие 10 прививок (с оффсайта МОЗ):





Надеюсь, нынешние антивакцинаторы , сторонники естественного иммунитета, исправили ошибку своих родителей и не сделали своим детям (а также внукам) ни одной прививки . А в случае все-таки заболевания не идут с больным ребенком к врачам - ребенок-то должен приобрести именно естественный иммунитет . Ну а если умрет, ну что ж, такова его судьба, "бабы еще нарожают". Представляюи он дольше остается.В этом миревакцинация запрещена. Вакцинированных и тех, кто проводил вакцинацию 100% смертная казнь.врачи, знахари и прочие лекари полностью отсутствуют, т.к. исключительно заболевший должен самостоятельно вылечиться, тем самым приобретя иммунитет. Абсолютно никакой помощи заболевшему!полное самообеспечение (натуральное хозяйство) и самоизоляция во всех оставшихся на планете общинах, т.к. с пришедшими извне товарами и зашедшими "чужаками" в общину может попасть очередная инфекция.никаких путешествий по миру, т.к. при подходе к первой "чужой" общине путешественник будет убит в целях возможного (!!!) предотвращения заболевания общиной.постоянные вспышки тех болезней, которые в настоящем (современном) мире побеждены именно вакцинацией.А именно:(понимаю, что этот источник не сугубо научный, но сомневающиеся в этом могут прочитать об истории борьбы с этими болезнями да хотя бы в Википедии).и т.д. и т.п.Сами антивакцинаторы хотят жить в таком миреКстати, а как насчет грамцидина? Ведь его начали применять без многолетнего испытания на различных возрастных группах (впервые получен в 1942-м, начали применять на фронтах уже в 1943-м) - пример еще одного зверства советского режима, ведь недоиспытанный препарат начали применять на раненых!!! Вместо того, чтобы дать возможность организму самому справиться с бактериями, или умереть, что поделаешь, должен быть только естественный отбор!Увы, но я должен признать, что родители тех, кто сейчас активно выступает против вакцинации и в защиту только естественного иммунитета от болезней (Ковид-то лишь частный случай от остальных болезней) были, мягко говоря, недалекими людьми и оказали своим детям-антивакцинаторам "медвежью услугу". Будь они, они запретили бы, для лучшего естественного иммунитета у собственных детей, следующие 10 прививок (с оффсайта МОЗ):Надеюсь,, сторонники естественного иммунитета,и не сделали своим детям (а также внукам). А в случае все-таки заболеванияс больным ребенком- ребенок-то должен приобрести. Ну а если умрет, ну что ж, такова его судьба, "бабы еще нарожают". yanyura Повідомлень: 5943 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1914 раз. Подякували: 1376 раз. Профіль 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 чер, 2021 15:41 yama

Вашу вчерашнюю ссылку на Жолобак не было времени послушать - слишком долго 50 мин.

Её отличие от Комаровского - он излагает то, что известно науке на данный момент , Жолобак излагает личные взгляды. При этом он обходится простыми словами, понятными обычным людям (не специалистам в медицине), Жолобак забивает специфическими терминами, усложняющими восприятие.



Прослушал несколько первых минут и удивился Вашему к ней вниманию. Она говорит об опасности вакцин против коронавируса и утверждает, что вирус гриппа аналогичен. Но Вы, как я понял, прививку от гриппа делаете регулярно. Так ведь, по её словам, прививка от гриппа так же опасна, как от коронавируса?



Ну и вообще, Жолобак здесь уже обсуждали. Мне она не представляется большим авторитетом. Хотя, вполне допускаю, что в своей области она неплохой специалист. ЛАД 2 Повідомлень: 18949 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4772 раз. Подякували: 4421 раз. Профіль 2 2 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 чер, 2021 15:52 ЛАД

Погоджуюся, крім останнього речення. Спеціаліст в своїй галузі має сприймати нові знання, дослідження, а так ретранслювати зазубрені ідеї надцятирічної давності догматично, сиплячи термінами ітд. це не то. Не варто слухати ролик, а лиш продивитися тайм коди і їх назви щоб зрозуміти, що не вартує часу. stargazer Повідомлень: 1173 З нами з: 15.04.09 Подякував: 448 раз. Подякували: 137 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3297329832993300 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Сер 09 чер, 2021 09:39