Вполне, как из 4 вышло 3 я сразу и поняла. Даже с цветом всё ещё веселее... В этом Вы весь: прогнозы верные просто плюс/минус трамвайная остановка ))))
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Додано: Чет 14 жов, 2021 16:11
Додано: Чет 14 жов, 2021 17:31
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Насколько надо быть отбитым на все свои 2 года школы прапорщиков, чтобы оперировать единственным фактором сравнения между разными странами - вакцинация.
Тут в одной выбранной стране (хоть Украине, хоть РФ) по сути без вакцинации (или до ее начала, как удобнее) наблюдаются всплески смертей , а затем их падение, и снова подъем. И это все без влияния вакцинации.
А здесь "математик" хочет сравнивать даже не одну страну с вакцинацией и без, а различные , в разное время, находящиеся на разной стадии волны.
Вот что в голове у этого человека?
Уже даже до Флер дошло, что "у Израиля как раз стихла волна, у Украины как раз поднялась волна", ну то есть какое-то понимание, что нельзя сравнивать "в лоб" - появилось. А строитель с пусть даже заочным, но все же дипломом мыслит до сих пор так примитивно.
Додано: Чет 14 жов, 2021 18:08
Re: Эпидемия коронавируса в мире
точно. та вопрос то был Вам за другое как специалисту по морали. их действие морально или нет. можно ли их назвать клеветниками уже не спрашиваю.
понятно. типа вижу вас не переубедить, поэтому сразу перехожу к оскорблениям.
та для начала хотя бы установить взаимосвязь между Вашим доверием к FDA с Вашей оценкой морали у "юриста". потом за меня спрашивать.
не мог понять в чем Ваш профит от этого вопроса с доверием к FDA. может такая схемка. украинцы доверяют FDA больше, своим контролирующим органам.
украинцы и израильтяне доверяют FDA больше чем американцы. дважды привитым украинцам нужен бустер.
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